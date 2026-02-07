عاجل: إيران تتوعد بضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط منصة في كوريا الجنوبية توزع بتكوين بقيمة 44 مليار دولار الرئيس يلتقي أبناء الضالع ويشيد بصمود المحافظة ويؤكد إنها خط الدفاع المتقدم في مواجهة الحوثيين مجلس حضرموت الوطني يحمّل الانتقالي المنحل مسؤولية الفوضى ويطالب بإجراءات عسكرية حازمة لفرض هيبة الدولة لأول مرة منذ عقد… ثلاث حقائب وزارية للنساء في حكومة الزنداني أول محافظة يمنية تعلن اعتراضها على التشكيلة الحكومية الجديدة كيف وُزِّعت تشكيلة حكومة شائع الزنداني؟ وكيف تم توزيع الوزارات السيادية ؟ ما لا تعرفه عن وزير الأوقاف اليمني الجديد؟ أخرجه الحوثي من دماج وعاد قائدا للواء التحرير بدأ حياته مدني ثم انتقل الى العسكرية.. من هو وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الجديدة اللواء ركن طاهر العقيلي؟ الصدارة تحت الضغط… برشلونة يواجه خطر فقدان لاعبين بارزين قبل المواعيد الكبرى
انتقد الحسن طاهر، محافظ الحديدة، استبعاد محافظته من التمثيل الوزاري الفعلي في تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة التي أُعلن عنها مساء الجمعة، لتكون بذلك أول محافظة تعلن اعتراضها رسمياً على حصتها في التشكيل الحكومي، ملوّحاً بخطوات تصعيدية احتجاجاً على ما وصفه بتهميش محافظة استراتيجية تطل على البحر الأحمر.
وقال طاهر، في منشور على منصة إكس، إن تهنئته لوليد القديمي بتعيينه وزير دولة في الحكومة الجديدة لا تعني قبوله بحصة المحافظة، مؤكداً أن الحديدة “من حقها حقيبتان وزاريتان”، كما جرت العادة في حكومات سابقة.
وطالب المحافظ بإجراء تعيينات إضافية في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن “مفاصل الدولة كثيرة”، وأن من حق المحافظة الحصول على تمثيل أوسع فيها.
ولوّح طاهر بالتصعيد ضد الحكومة، قائلاً إن “الأيام القادمة حبلى بأحداث جسام”، في إشارة إلى ما اعتبره تجاهلاً لمطالب أبناء تهامة.
كما انتقد ناشطون وإعلاميون من أبناء محافظة الحديدة محدودية تمثيل المحافظة في الحكومة الجديدة، واقتصاره على تعيين وزير دولة من دون حقيبة، معتبرين ذلك امتداداً لما وصفوه بتاريخ طويل من تهميش كوادر المحافظة في مؤسسات الدولة.