أول محافظة يمنية تعلن اعتراضها على التشكيلة الحكومية الجديدة

انتقد الحسن طاهر، محافظ الحديدة، استبعاد محافظته من التمثيل الوزاري الفعلي في تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة التي أُعلن عنها مساء الجمعة، لتكون بذلك أول محافظة تعلن اعتراضها رسمياً على حصتها في التشكيل الحكومي، ملوّحاً بخطوات تصعيدية احتجاجاً على ما وصفه بتهميش محافظة استراتيجية تطل على البحر الأحمر.

وقال طاهر، في منشور على منصة إكس، إن تهنئته لوليد القديمي بتعيينه وزير دولة في الحكومة الجديدة لا تعني قبوله بحصة المحافظة، مؤكداً أن الحديدة “من حقها حقيبتان وزاريتان”، كما جرت العادة في حكومات سابقة.

وطالب المحافظ بإجراء تعيينات إضافية في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن “مفاصل الدولة كثيرة”، وأن من حق المحافظة الحصول على تمثيل أوسع فيها.

ولوّح طاهر بالتصعيد ضد الحكومة، قائلاً إن “الأيام القادمة حبلى بأحداث جسام”، في إشارة إلى ما اعتبره تجاهلاً لمطالب أبناء تهامة.

كما انتقد ناشطون وإعلاميون من أبناء محافظة الحديدة محدودية تمثيل المحافظة في الحكومة الجديدة، واقتصاره على تعيين وزير دولة من دون حقيبة، معتبرين ذلك امتداداً لما وصفوه بتاريخ طويل من تهميش كوادر المحافظة في مؤسسات الدولة.