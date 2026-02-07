عاجل: إيران تتوعد بضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط منصة في كوريا الجنوبية توزع بتكوين بقيمة 44 مليار دولار الرئيس يلتقي أبناء الضالع ويشيد بصمود المحافظة ويؤكد إنها خط الدفاع المتقدم في مواجهة الحوثيين مجلس حضرموت الوطني يحمّل الانتقالي المنحل مسؤولية الفوضى ويطالب بإجراءات عسكرية حازمة لفرض هيبة الدولة لأول مرة منذ عقد… ثلاث حقائب وزارية للنساء في حكومة الزنداني أول محافظة يمنية تعلن اعتراضها على التشكيلة الحكومية الجديدة كيف وُزِّعت تشكيلة حكومة شائع الزنداني؟ وكيف تم توزيع الوزارات السيادية ؟ ما لا تعرفه عن وزير الأوقاف اليمني الجديد؟ أخرجه الحوثي من دماج وعاد قائدا للواء التحرير بدأ حياته مدني ثم انتقل الى العسكرية.. من هو وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الجديدة اللواء ركن طاهر العقيلي؟ الصدارة تحت الضغط… برشلونة يواجه خطر فقدان لاعبين بارزين قبل المواعيد الكبرى
يعد وزير الأوقاف المعين في الحكومة اليمنية الجديدة تركي بن عبدالله الوادعي، أحد مشائخ همدان بن زيد بمحافظة صعدة، شمال اليمن، ومن طلاب الشيخ السلفي مقبل الوادعي.
برز اسمه في مواجهة الحوثيين خلال حصار دماج ما بين 2011 و2013، قبل أن يضطر للنزوح من بلدته وقريته بعد قرار مليشيا الحوثي بطرد جميع سكان منطقة دماج الذين قاوموها.
لاحقاً عاد إلى المشهد قائداً لما كان يعرف بـ"لواء التحرير" في جبهة البقع، برتبة عميد، مشاركاً في القتال ضد الحوثيين.
هو حاليًا عضو في برنامج التواصل مع علماء اليمن والذي يهدف لتعزيز التواصل بين العلماء في اليمن والسعودية.