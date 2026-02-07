ما لا تعرفه عن وزير الأوقاف اليمني الجديد؟ أخرجه الحوثي من دماج وعاد قائدا للواء التحرير

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 458

يعد وزير الأوقاف المعين في الحكومة اليمنية الجديدة تركي بن عبدالله الوادعي، أحد مشائخ همدان بن زيد بمحافظة صعدة، شمال اليمن، ومن طلاب الشيخ السلفي مقبل الوادعي.

برز اسمه في مواجهة الحوثيين خلال حصار دماج ما بين 2011 و2013، قبل أن يضطر للنزوح من بلدته وقريته بعد قرار مليشيا الحوثي بطرد جميع سكان منطقة دماج الذين قاوموها.

لاحقاً عاد إلى المشهد قائداً لما كان يعرف بـ"لواء التحرير" في جبهة البقع، برتبة عميد، مشاركاً في القتال ضد الحوثيين.

هو حاليًا عضو في برنامج التواصل مع علماء اليمن والذي يهدف لتعزيز التواصل بين العلماء في اليمن والسعودية.