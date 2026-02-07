بدأ حياته مدني ثم انتقل الى العسكرية.. من هو وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الجديدة اللواء ركن طاهر العقيلي؟

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

صدر أمس الجمعة، القرار الجمهوري بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وجرى تعيين اللواء الركن دكتور طاهر علي عيضة العُقَيلي وزيرا للدفاع خلفًا للداعري، ليكون بذلك عاشر وزير دفاع يمني، ورابع ضابط شمالي يشغل المنصب منذ عام 90م.

فمن هو؟

من مواليد منطقة آل العقيلي في بني صريم محافظة عمران.

عُين في منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني 4 سبتمبر 2017م، وأعفي من المنصب مطلع نوفمبر 2018 وعين مستشارا للقائد الأعلى.

ثم عين نائبا لرئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا المساندة لمجلس القيادة الرئاسي المشكلة في شهر أبريل 2022 وكانت مكلفة بهيكلة القوات والتشكيلات العسكرية والامنية المنضوية ضمن معسكر المجلس الرئاسي.

إلتحق بالخدمة العسكرية عام 84. حاصل على شهادة بكالوريوس لغة عربية وشهادة بكالوريوس علوم عسكرية (1992م)، وشهادة الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية والفلسفة القومية، وماجستير الدراسات العليا الاستراتيجية من جامعة كرري، جمهورية السودان. وماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان 2004م). وزمالة كلية الدفاع الوطني من جمهورية السودان عام 2014م).

وشهادة دبلوم فن التفاوض وإدارة الأزمات من الأكاديمية العسكرية العليا بصنعاء. خريج دورة قادة كتائب 2001م.

حاصل على دبلوم فني صواريخ أرض–جو. ودورة إدارة نيران مدفعية هاوتزر 105 أمريكي، سلاح المدفعية السعودي عام 85م.

وعمل عضوا في هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية العليا. ورئيس شعبة بكلية القيادة والأركان. ومدرس أقدم في جناح الدفاع الجوي بكلية القيادة والأركان.

تدّرج في عدة مناصب عسكرية، قائد سرية صواريخ دفاع جوي. ثم ضابط عمليات كتيبة، ثم رئيس أركان كتيبة، ثم قائد كتيبة. ثم قائد اللواء 9 مشاة، بالمنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف عام 2016، و في 2018 اصيب بانفجار لغم أرضي، اثناء تفقده مع بعض المسؤولين سير المعارك ضد الحوثيين في جبهات الجوف.