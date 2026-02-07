الصدارة تحت الضغط… برشلونة يواجه خطر فقدان لاعبين بارزين قبل المواعيد الكبرى

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

يعيش نادي برشلونة حالة من الترقب الحذر بينما يستعد لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني، إذ يواجه نجمان أساسيان خطر الغياب عن مباراة قمة مرتقبة ضد جيرونا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

يستضيف الفريق الكتالوني، تحت قيادة مدربه الجديد هانز فليك، نظيره ريال مايوركا مساء اليوم السبت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من "لا ليجا". ويدخل البارسا اللقاء وهو يتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

لكن القلق يسيطر على الأجواء داخل النادي، حيث أشارت تقارير صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن الثنائي الهولندي فرينكي دي يونج والمدافع جيرارد مارتن يواجهان شبح الإيقاف عن مباراة جيرونا المقبلة.

الخطر يكمن في أن حصول أي من اللاعبين، أو كليهما، على بطاقة صفراء إضافية أمام مايوركا سيؤدي حتماً إلى تراكم البطاقات وطردهما تلقائياً من مباراة جيرونا الهامة التي تليها مباشرة.

ويأتي هذا التهديد في وقت يحتاج فيه برشلونة لجهود جميع لاعبيه، خاصة وأن جدول مبارياته المقبل مزدحم؛ فبعد لقاء مايوركا، ينتظر الفريق مواجهة نارية ضد أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد أن نجح الفريق في التأهل على حساب ألباسيتي.