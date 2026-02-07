بدأ حياته مدني ثم انتقل الى العسكرية.. من هو وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الجديدة اللواء ركن طاهر العقيلي؟ الصدارة تحت الضغط… برشلونة يواجه خطر فقدان لاعبين بارزين قبل المواعيد الكبرى انسحاب برشلونة يوجه ضربة قاصمة لطموحات بيريز في دوري السوبر الأوروبي الشياطين الحمر يعززون موقعهم في المربع الذهبي بعد إسقاط السبيرز تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة .. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعقد لقاءً مع قيادات عسكرية وأمنية وسياسية من محافظة الضالع.. تفاصيل قيادي بالانتقالي المنحل: خسرنا المعركة عسكرياً لكن الحركة الانفصالية لا تزال حاضرة.. وعيد المواجهة مع الرياض اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد مثيري الشغب والمتطاولين على منشآت الدولة والمصالح العامة واشنطن تضرب أسطول الظل الإيراني بعقوبات جديدة وتضيّق الخناق على تجارة النفط تعرف على أدوية ممنوعة على مرضى القلب – طبيب يحذر منها
يعيش نادي برشلونة حالة من الترقب الحذر بينما يستعد لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني، إذ يواجه نجمان أساسيان خطر الغياب عن مباراة قمة مرتقبة ضد جيرونا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
يستضيف الفريق الكتالوني، تحت قيادة مدربه الجديد هانز فليك، نظيره ريال مايوركا مساء اليوم السبت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من "لا ليجا". ويدخل البارسا اللقاء وهو يتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.
لكن القلق يسيطر على الأجواء داخل النادي، حيث أشارت تقارير صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن الثنائي الهولندي فرينكي دي يونج والمدافع جيرارد مارتن يواجهان شبح الإيقاف عن مباراة جيرونا المقبلة.
الخطر يكمن في أن حصول أي من اللاعبين، أو كليهما، على بطاقة صفراء إضافية أمام مايوركا سيؤدي حتماً إلى تراكم البطاقات وطردهما تلقائياً من مباراة جيرونا الهامة التي تليها مباشرة.
ويأتي هذا التهديد في وقت يحتاج فيه برشلونة لجهود جميع لاعبيه، خاصة وأن جدول مبارياته المقبل مزدحم؛ فبعد لقاء مايوركا، ينتظر الفريق مواجهة نارية ضد أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد أن نجح الفريق في التأهل على حساب ألباسيتي.