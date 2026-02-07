انسحاب برشلونة يوجه ضربة قاصمة لطموحات بيريز في دوري السوبر الأوروبي

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في المشهد الكروي الأوروبي، أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً انسحابه من مشروع "دوري السوبر ليج"، منهياً بذلك المشاركة التي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً منذ انطلاقها.

أصدر النادي الكتالوني بياناً مقتضباً عبر منصاته الرسمية، أكد فيه أنه أبلغ شركة الدوري الأوروبي الممتاز والأندية المؤسسة الأخرى بقراره النهائي بالانسحاب من هذا المشروع الطموح الذي كان يهدف إلى إحداث ثورة في هيكل البطولات القارية. هذا القرار جاء بعد موجة من الانسحابات التي طالت أندية كبرى، خاصة بعد التحذيرات الصارمة والعقوبات المحتملة التي لوح بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

كان برشلونة، إلى جانب ريال مدريد ويوفنتوس، من الركائز الأساسية التي أرادت استبدال دوري أبطال أوروبا ببطولة جديدة تضمن إيرادات واستقراراً مالياً أكبر للفرق العملاقة. ويقود المشروع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الذي كان يرى في السوبر ليج مستقبل كرة القدم للأندية الكبرى.

وفي تصريحات سابقة، أوضح رئيس برشلونة، خوان لابورتا، دوافعه وراء التفكير في التراجع، مشيراً إلى رغبته في "السلام والاستدامة في عالم كرة القدم". ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن لابورتا قوله: "لقد اطلعت على دوري السوبر ومضيت قدمًا فيه لأني اعتقدت أن هناك اختلافات كثيرة مع الأندية المملوكة للدولة، ولقد طال أمد هذا الوضع وكل هذا الغموض لا يصب في مصلحتنا".

بانسحاب برشلونة، الذي كان أحد الأعمدة القوية للمبادرة التي انطلقت في عام 2021، يتقلص عدد الأندية الداعمة للمشروع بشكل كبير، ليبقى ريال مدريد عملياً هو الداعم الأبرز الذي يواصل التمسك برؤية بيريز لتغيير خريطة المنافسات الأوروبية.