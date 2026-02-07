الشياطين الحمر يعززون موقعهم في المربع الذهبي بعد إسقاط السبيرز

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 48

واصل مانشستر يونايتد سلسلة انتصاراته القوية بعدما أسقط ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر الشياطين الحمر على مجريات اللعب منذ البداية، لكن الأمور تبسّطت بشكل كبير لصالحهم بعد تعرض مدافع توتنهام، كريستيان روميرو، للطرد المباشر في الدقيقة 29، إثر تدخل عنيف وخارج إطار اللعب ضد لاعب الوسط كاسيميرو.

استغل يونايتد النقص العددي سريعًا؛ ففي الدقيقة 38، نجح بريان مبيومو في افتتاح التسجيل بعد استلامه تمريرة دقيقة من عماد ديالو، ليودعها قوية في شباك السبيرز. وظل الشوط الأول منتهياً بتقدم يونايتد بهدف وسط سيطرة شبه كاملة.

في الشوط الثاني، استمر ضغط أصحاب الأرض، وجاء الهدف الثاني الحاسم في الدقيقة 81 عن طريق القائد برونو فيرنانديز، الذي استقبل عرضية متقنة من ديوجو دالوت وأطلق تسديدة صاروخية بيمناه مؤكدًا فوز فريقه.

بهذه النتيجة، عزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما تجمّد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.