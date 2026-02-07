انسحاب برشلونة يوجه ضربة قاصمة لطموحات بيريز في دوري السوبر الأوروبي الشياطين الحمر يعززون موقعهم في المربع الذهبي بعد إسقاط السبيرز تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة .. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعقد لقاءً مع قيادات عسكرية وأمنية وسياسية من محافظة الضالع.. تفاصيل قيادي بالانتقالي المنحل: خسرنا المعركة عسكرياً لكن الحركة الانفصالية لا تزال حاضرة.. وعيد المواجهة مع الرياض اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد مثيري الشغب والمتطاولين على منشآت الدولة والمصالح العامة واشنطن تضرب أسطول الظل الإيراني بعقوبات جديدة وتضيّق الخناق على تجارة النفط تعرف على أدوية ممنوعة على مرضى القلب – طبيب يحذر منها متى تكون الكحة مزمنة وتحتاج للعلاج الفوري؟ – طبيب يوضح تفاصيل صادمة في اغتيال سيف الإسلام القذافي.. 19 رصاصة وكاميرات تفضح انسحاب الحراسة قبل التنفيذ
واصل مانشستر يونايتد سلسلة انتصاراته القوية بعدما أسقط ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سيطر الشياطين الحمر على مجريات اللعب منذ البداية، لكن الأمور تبسّطت بشكل كبير لصالحهم بعد تعرض مدافع توتنهام، كريستيان روميرو، للطرد المباشر في الدقيقة 29، إثر تدخل عنيف وخارج إطار اللعب ضد لاعب الوسط كاسيميرو.
استغل يونايتد النقص العددي سريعًا؛ ففي الدقيقة 38، نجح بريان مبيومو في افتتاح التسجيل بعد استلامه تمريرة دقيقة من عماد ديالو، ليودعها قوية في شباك السبيرز. وظل الشوط الأول منتهياً بتقدم يونايتد بهدف وسط سيطرة شبه كاملة.
في الشوط الثاني، استمر ضغط أصحاب الأرض، وجاء الهدف الثاني الحاسم في الدقيقة 81 عن طريق القائد برونو فيرنانديز، الذي استقبل عرضية متقنة من ديوجو دالوت وأطلق تسديدة صاروخية بيمناه مؤكدًا فوز فريقه.
بهذه النتيجة، عزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما تجمّد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.