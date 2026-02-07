تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة ..

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 114

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت، على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة النادي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، ويلتقي مانشستر يونايتد مع توتنهام في قمة بالدوري الإنجليزي، وفي الدوري الاسباني يلعب برشلونة مع ريال مايوركا.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

باور ديناموز X نهضة بركان – 4:00 مساء

بيترو أتلتيكو X سيمبا – 7:00 مساء

الجيش الملكي X يانج أفريكانز – 10:00 مساء

شبيبة القبائل X الأهلي – 10:00 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية

عزام يونايتد X اتحاد مانيما – 7:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X توتنهام هوتسبير – 3:30 مساء – beIN Sports 1

بورنموث X أستون فيلا – 6:00 مساء – beIN Sports 1

آرسنال X سندرلاند – 6:00 مساء – beIN Sports 4

بيرنلي X وست هام – 6:00 مساء – beIN Sports 1

فولهام X إيفرتون – 6:00 مساء – beIN Sports 3

وولفرهامبتون X تشيلسي – 6:00 مساء – beIN Sports 5

نيوكاسل يونايتد X برينتفورد – 8:30 مساء – beIN Sports 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو X ريال أوفييدو – 4:00 مساء – beIN Sports 3

برشلونة X مايوركا – 6:15 مساء – beIN Sports 2

إشبيلية X جيرونا – 8:30 مساء – beIN Sports 3

ريال سوسييداد X إلتشي – 11:00 مساء – beIN Sports 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخلود X الشباب – 5:00 مساء – Thmanyah

التعاون X الخليج – 6:30 مساء – Thmanyah

القادسية X الفتح – 8:30 مساء – Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى X نابولي – 8:00 مساء – stc tv

فيورنتينا X تورينو – 10:45 مساء – stc tv

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس X رين – 7:00 مساء

بريست X لوريان – 9:00 مساء

نانت X ليون – 11:05 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدينهايم X هامبورج – 5:30 مساء

فرايبورج X فيردر بريمن – 5:30 مساء

ماينتس X أوجسبورج – 5:30 مساء

سانت باولي X شتوتجارت – 5:30 مساء

فولفسبورج X بوروسيا دورتموند – 5:30 مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ X باير ليفركوزن – 5:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي الممتاز مؤجلة

الكوكب الرياضي المراكشي X الجيش الملكي – 6:00 مساء

أولمبيك الدشيرة X الفتح الرباطي – 6:00 مساء

نهضة بركان X المغرب الفاسي – 6:00 مساء

إتحاد يعقوب المنصور X أولمبيك آسفي – 6:00 مساء

الوداد الرياضي X الدفاع الحسني الجديدي – 6:00 مساء

إتحاد تواركة X حسنية أغادير – 6:00 مساء