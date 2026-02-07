تعرف على أدوية ممنوعة على مرضى القلب – طبيب يحذر منها

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يظن كثير من المرضى أن أدوية الرشح والبرد أو مسكنات الألم آمنة دائمًا، بينما يغفلون عن تأثير بعض هذه الأدوية على صحة القلب، خاصة لدى مرضى ضعف عضلة القلب أو من قاموا بتركيب دعامات حديثًا.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" الأدوية التي يجب على مرضى القلب تجنبها، وفقًا لما ذكره الدكتور كريم فايز يعقوب، عضو الجمعية الأمريكية للباثولوجيا الإكلينيكية.

ما الأدوية الممنوعة على مرضى القلب؟

يشير يعقوب إلى أن هناك فئات من الأدوية تؤثر سلبًا على عضلة القلب أو الضغط، وتشمل:

1- أدوية الرشح والزكام التي تحتوي على مضادات الاحتقانتعمل هذه الأدوية على انقباض جدران الشرايين، ما يرفع ضغط الدم ويزيد الحمل على القلب، خصوصًا لدى المرضى الذين لديهم دعامات أو ضعف في العضلة القلبية.

2- أدوية الألم من نوع ديكلوفينات الصوديومتزيد من احتباس الصوديوم والسوائل في الجسم، ما يرفع الضغط ويجهد القلب.

3- أدوية السكر التي تحتوي على بايوجليتازونقد تسبب احتباس السوائل، ما يفاقم مشاكل القلب والضغط لدى المرضى المعرضين.

لماذا هذه الأدوية خطيرة على القلب؟

يوضح استشاري الباثولوجيا أن هذه الأدوية تجمع بين ثلاثة تأثيرات سلبية:رفع الضغط بسبب انقباض الشرايين.

احتباس السوائل، ما يزيد الحمل على عضلة القلب.

زيادة الصوديوم في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتفاقم الأعراض.

ماذا يمكن للمرضى استخدامه بدلًا من هذه الأدوية؟

يشدد يعقوب على البدائل الآمنة التي تساعد في التخفيف من أعراض الرشح والبرد، مثل:

المشروبات الطبيعية الدافئة التي تريح الجهاز التنفسي.

الغرغرة بالماء والملح لتخفيف التهاب الحلق.

مضادات الحساسية الآمنة مثل الكلارين أو مايكسرتك