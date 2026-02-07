واشنطن تضرب أسطول الظل الإيراني بعقوبات جديدة وتضيّق الخناق على تجارة النفط تعرف على أدوية ممنوعة على مرضى القلب – طبيب يحذر منها متى تكون الكحة مزمنة وتحتاج للعلاج الفوري؟ – طبيب يوضح تفاصيل صادمة في اغتيال سيف الإسلام القذافي.. 19 رصاصة وكاميرات تفضح انسحاب الحراسة قبل التنفيذ عاجل.. قرار جمهوري بتشكيل الحكومة الجديدة وتسمية اعضائها.. تعرف عليهم وزير الصناعة: اليمن مقبل على مرحلة جديدة ويتطلب تضافر الجهود العربية افتتاحية 26 سبتمبر: التدخل الإماراتي وأدوات الوكالة يعرقلان مسار الدولة ُوتقوّض التحول السياسي والاقتصادي المنتدى الاقتصادي العالمي يفتح ملف رئيسه التنفيذي بعد ذكر اسمه في وثائق إبستين جولة جديدة في عمّان… مفاوضات الأسرى بين الحكومة والحوثيين تدخل مرحلة القوائم كاريكاتور أمريكي ساخر: الحوثي في كهف العزلة… وإيران على خط الطلبات
يعتقد كثير من الأشخاص أن الكحة مجرد عرض عابر للبرد أو الحساسية، لكن استمرارها لفترة طويلة قد يشير إلى مشكلة صحية تحتاج تقييمًا طبيًا دقيقًا.
وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" متى تصبح الكحة مزمنة ومتى تستدعي التوجه للطبيب فورًا، وفقًا لما ذكره الدكتور أحمد عبد الحفيظ، استشاري أمراض الصدر والحساسية.
متى تُعتبر الكحة مزمنة؟
يشير الدكتور عبد الحفيظ إلى أن الكحة تصبح مزمنة إذا استمرت لأكثر من أسبوعين، مؤكدًا أن أي كحة تتجاوز هذه المدة لا ينبغي تجاهلها أو الاكتفاء بعلاجات منزلية بسيطة.
لماذا تحتاج الكحة المزمنة لتقييم طبي فوري؟
قد تكون الكحة المزمنة علامة على أمراض صدرية أو حساسية أو التهابات لم يتم علاجها بالكامل.
التأخير في التشخيص قد يؤدي إلى مضاعفات صحية طويلة المدى تؤثر على الرئة والصحة العامة.
الفحص المبكر يتيح التدخل العلاجي المناسب قبل تطور الحالة إلى مزمنة.نصائح للتعامل مع الكحة المزمنةالتوجه للطبيب بمجرد مرور أسبوعين على استمرار الكحة.
إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب، مثل الأشعة أو تحاليل الدم أو اختبارات وظائف الرئة.عدم الاعتماد على أدوية منزلية دون استشارة الطبيب، خاصة إذا كانت الكحة مصحوبة بصعوبة في التنفس أو حرارة أو إفرازات غريبة