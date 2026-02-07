متى تكون الكحة مزمنة وتحتاج للعلاج الفوري؟ – طبيب يوضح

السبت 07 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يعتقد كثير من الأشخاص أن الكحة مجرد عرض عابر للبرد أو الحساسية، لكن استمرارها لفترة طويلة قد يشير إلى مشكلة صحية تحتاج تقييمًا طبيًا دقيقًا.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" متى تصبح الكحة مزمنة ومتى تستدعي التوجه للطبيب فورًا، وفقًا لما ذكره الدكتور أحمد عبد الحفيظ، استشاري أمراض الصدر والحساسية.

متى تُعتبر الكحة مزمنة؟

يشير الدكتور عبد الحفيظ إلى أن الكحة تصبح مزمنة إذا استمرت لأكثر من أسبوعين، مؤكدًا أن أي كحة تتجاوز هذه المدة لا ينبغي تجاهلها أو الاكتفاء بعلاجات منزلية بسيطة.

لماذا تحتاج الكحة المزمنة لتقييم طبي فوري؟

قد تكون الكحة المزمنة علامة على أمراض صدرية أو حساسية أو التهابات لم يتم علاجها بالكامل.

التأخير في التشخيص قد يؤدي إلى مضاعفات صحية طويلة المدى تؤثر على الرئة والصحة العامة.

الفحص المبكر يتيح التدخل العلاجي المناسب قبل تطور الحالة إلى مزمنة.نصائح للتعامل مع الكحة المزمنةالتوجه للطبيب بمجرد مرور أسبوعين على استمرار الكحة.

إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب، مثل الأشعة أو تحاليل الدم أو اختبارات وظائف الرئة.عدم الاعتماد على أدوية منزلية دون استشارة الطبيب، خاصة إذا كانت الكحة مصحوبة بصعوبة في التنفس أو حرارة أو إفرازات غريبة