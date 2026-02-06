عاجل.. قرار جمهوري بتشكيل الحكومة الجديدة وتسمية اعضائها.. تعرف عليهم وزير الصناعة: اليمن مقبل على مرحلة جديدة ويتطلب تضافر الجهود العربية افتتاحية 26 سبتمبر: التدخل الإماراتي وأدوات الوكالة يعرقلان مسار الدولة ُوتقوّض التحول السياسي والاقتصادي المنتدى الاقتصادي العالمي يفتح ملف رئيسه التنفيذي بعد ذكر اسمه في وثائق إبستين جولة جديدة في عمّان… مفاوضات الأسرى بين الحكومة والحوثيين تدخل مرحلة القوائم كاريكاتور أمريكي ساخر: الحوثي في كهف العزلة… وإيران على خط الطلبات الأمم المتحدة تغلق آخر أبوابها الأمنية في صنعاء إيران على حافة الانهيار… والحوثيون في انتظار المصير أقوى رد على أغنى رجل في العالم بعد ما كتب: ''من قال إن السعادة لا تشترى بالمال، كان يدرك حقًا ما يقول'' 3 مليارات دولار من السعودية لتغطية رواتب المدنيين والعسكريين في اليمن.. المملكة تتكفل بفاتورة مالية كبيرة بعد طرد الإمارات
صدر اليوم الجمعة القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها..فيما يلي نصه:
رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011م.
وعلى قرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022م، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022م.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (17) لسنة 2026 بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي..ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
قرر
مادة (1): تشكل الحكومة على النحو التالي: -
1-الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء، وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
2-معمر مطهر محمد الارياني، وزيرا للاعلام.
3-نايف صالح عبدالقادر البكري، وزيرا للشباب والرياضة.
4- سالم عبدالله عيسى السقطري، وزيرا للزراعة والري والثروة السمكية.
5-اللواء إبراهيم علي احمد حيدان، وزيرا للداخلية.
6-توفيق عبدالواحد علي الشرجبي، وزيرا للمياه والبيئة.
7-محمد محمد حزام الاشول، وزيرا للصناعة والتجارة.
8-الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح، وزيرا للصحة العامة والسكان.
9-القاضي بدر عبده احمد العارضة، وزيرا للعدل.
10- اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي، وزيرا للدفاع.
11-المهندس بدر محمد مبارك باسلمة، وزيرا للإدارة المحلية.
12-مطيع احمد قاسم دماج، وزيرا للثقافة والسياحة.
13-الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري، وزيرا للتعليم الفني والتدريب المهني.
14-المهندس عدنان محمد عمر الكاف، وزيرا للكهرباء والطاقة.
15-مروان فرج سعيد بن غانم، وزيرا للمالية.
16-الدكتورة افراح عبدالعزيز الزوبة، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
17-سالم ابوبكر محمد ثابت العولقي، وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.
18-القاضي اشراق فضل المقطري، وزيرا للشؤون القانونية.
19-الدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي، وزيرا للتربية والتعليم.
20-الدكتور امين نعمان محمد القدسي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
21- الدكتور شادي صالح باصرة، وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
22-الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء وزيرا للنفط والمعادن.
23- محسن علي حيدرة قاسم العمري، وزيرا للنقل.
24-المهندس حسين عوض سعيد العقربي، وزيرا للاشغال العامة والطرق.
25-مختار عمر صالح اليافعي، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
26-مشدل محمد عمر احمد، وزيرا لحقوق الانسان.
27-الشيخ تركي عبدالله علي الوادعي، وزيرا للاوقاف والإرشاد.
28-الدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية، وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
29- القاضي اكرم نصيب احمد العامري، وزيرا للدولة.
30- عبدالغني حفظ الله جميل، وزيرا للدولة امينا للعاصمة صنعاء.
31-عبدالرحمن شيخ اليافعي، وزيرا للدولة محافظا لمحافظة عدن.
32-احمد صالح احمد العولقي وزيرا للدولة.
33- الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس، وزيرا للدولة لشؤون المرأة.
34-وليد محمد محمد القديمي، وزيرا للدولة.
35-وليد علي إسماعيل الابارة، وزيرا للدولة.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.