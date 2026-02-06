وزير الصناعة: اليمن مقبل على مرحلة جديدة ويتطلب تضافر الجهود العربية

الجمعة 06 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الاعمال، محمد الأشول، أهمية الدعم العربي لمسارات التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية، التي تمر بظروف استثنائية تتطلب تضافر الجهود العربية والإقليمية.

وأستعرض الوزير في كلمة اليمن خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية السابعة عشرة بعد المائة المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأوضاع في اليمن، وما يعانيه الشعب من تحديات في مختلف الجوانب واهمها القطاع الاقتصادي والتنموي، وهو ما يتطلب دعماً عربياً فاعلاً يسهم في تلبية الاحتياجات التنموية الملحة، وبناء القدرات المؤسسية.

وأشار الاشول الى ان اليمن مقبل على مرحلة جديدة، مع التوجه للإعلان عن الحكومة الجديدة التي سيكون أمامها تحديات ومهام عاجلة أبرزها إعادة الاستقرار، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية..داعياً الدول العربية والمنظمات والهيئات والصناديق المتخصصة إلى تقديم الدعم المعرفي والفني والبرامجي لليمن، والاستفادة من الخبرات العربية المتراكمة بما يعزز قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ سياساتها الاقتصادية والتنموية.

وثمّن جهود رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لأعمال الدورة الحالية..مشيدًا بإدارتها الحكيمة..معرباً عن تقديره للجمهورية التونسية على رئاستها السابقة، وللأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمانة العامة للمجلس، على جهودهم التنظيمية والمهنية في الإعداد لأعمال الدورة.