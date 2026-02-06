وزير الصناعة: اليمن مقبل على مرحلة جديدة ويتطلب تضافر الجهود العربية افتتاحية 26 سبتمبر: التدخل الإماراتي وأدوات الوكالة يعرقلان مسار الدولة ُوتقوّض التحول السياسي والاقتصادي المنتدى الاقتصادي العالمي يفتح ملف رئيسه التنفيذي بعد ذكر اسمه في وثائق إبستين جولة جديدة في عمّان… مفاوضات الأسرى بين الحكومة والحوثيين تدخل مرحلة القوائم كاريكاتور أمريكي ساخر: الحوثي في كهف العزلة… وإيران على خط الطلبات الأمم المتحدة تغلق آخر أبوابها الأمنية في صنعاء إيران على حافة الانهيار… والحوثيون في انتظار المصير أقوى رد على أغنى رجل في العالم بعد ما كتب: ''من قال إن السعادة لا تشترى بالمال، كان يدرك حقًا ما يقول'' 3 مليارات دولار من السعودية لتغطية رواتب المدنيين والعسكريين في اليمن.. المملكة تتكفل بفاتورة مالية كبيرة بعد طرد الإمارات السعودية: ما قام به وزير الدفاع اليمني المُقال محسن الداعري ''خيانة''.. وهذا ما حدث له بعد إقالته
أكد وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الاعمال، محمد الأشول، أهمية الدعم العربي لمسارات التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية، التي تمر بظروف استثنائية تتطلب تضافر الجهود العربية والإقليمية.
وأستعرض الوزير في كلمة اليمن خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية السابعة عشرة بعد المائة المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأوضاع في اليمن، وما يعانيه الشعب من تحديات في مختلف الجوانب واهمها القطاع الاقتصادي والتنموي، وهو ما يتطلب دعماً عربياً فاعلاً يسهم في تلبية الاحتياجات التنموية الملحة، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشار الاشول الى ان اليمن مقبل على مرحلة جديدة، مع التوجه للإعلان عن الحكومة الجديدة التي سيكون أمامها تحديات ومهام عاجلة أبرزها إعادة الاستقرار، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية..داعياً الدول العربية والمنظمات والهيئات والصناديق المتخصصة إلى تقديم الدعم المعرفي والفني والبرامجي لليمن، والاستفادة من الخبرات العربية المتراكمة بما يعزز قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ سياساتها الاقتصادية والتنموية.
وثمّن جهود رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لأعمال الدورة الحالية..مشيدًا بإدارتها الحكيمة..معرباً عن تقديره للجمهورية التونسية على رئاستها السابقة، وللأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمانة العامة للمجلس، على جهودهم التنظيمية والمهنية في الإعداد لأعمال الدورة.