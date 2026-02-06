المنتدى الاقتصادي العالمي يفتح ملف رئيسه التنفيذي بعد ذكر اسمه في وثائق إبستين جولة جديدة في عمّان… مفاوضات الأسرى بين الحكومة والحوثيين تدخل مرحلة القوائم كاريكاتور أمريكي ساخر: الحوثي في كهف العزلة… وإيران على خط الطلبات الأمم المتحدة تغلق آخر أبوابها الأمنية في صنعاء إيران على حافة الانهيار… والحوثيون في انتظار المصير أقوى رد على أغنى رجل في العالم بعد ما كتب: ''من قال إن السعادة لا تشترى بالمال، كان يدرك حقًا ما يقول'' 3 مليارات دولار من السعودية لتغطية رواتب المدنيين والعسكريين في اليمن.. المملكة تتكفل بفاتورة مالية كبيرة بعد طرد الإمارات السعودية: ما قام به وزير الدفاع اليمني المُقال محسن الداعري ''خيانة''.. وهذا ما حدث له بعد إقالته اليمنيون في الأزهر ينتخبون قيادة جديدة لاتحاد الطلاب للدورة 2026–2027 مأرب تحتضن ندوة عن مستقبل التوافق الوطني وتحديات الشرعية والسيادة
قال مصدر حكومي يمني إن الوفد الحكومي وصل اليوم الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف المصدر أن الجولة الجديدة تمثل استكمالاً لمحادثات سابقة عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط، موضحاً أن الوفد الحكومي يتكون من ستة أعضاء برئاسة الشيخ هادي هيج.
وبحسب المصدر من المقرر أن تنطلق جلسات التفاوض في وقت لاحق اليوم وتركز هذه الجولة على الاتفاق على الأسماء المشمولة بالمرحلة الأولى من عملية التبادل، تمهيداً للبدء في التنفيذ.
تأتي جولة مفاوضات عمّان بعد محادثات عُقدت في مسقط، توصل خلالها الطرفان، بوساطة أممية، إلى إقرار الأرقام الإجمالية للأسرى والمحتجزين المشمولين بالاتفاق، والتي تبلغ نحو 2900 شخص من الجانبين.
وتهدف الجولة الحالية إلى الانتقال من الاتفاقات العامة إلى مناقشة القوائم الاسمية، وهي خطوة تُعد حاسمة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى، الذي يُنظر إليه على أنه أحد ملفات بناء الثقة في مسار النزاع اليمني المستمر منذ سنوات.
وتعد مفاوضات الأسرى من أبرز الملفات الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، وسط تعثر ملفات سياسية وعسكرية أوسع، في ظل استمرار التوترات الميدانية.