كاريكاتور أمريكي ساخر: الحوثي في كهف العزلة… وإيران على خط الطلبات

نشرت السفارة الأمريكية لدى اليمن، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، رسماً كاريكاتورياً ساخراً يظهر زعيم جماعة الحوثي متحصناً داخل كهف، في إشارة رمزية إلى عزلته،

ينما يظهر في الرسم شخص يقوم بعملية توصيل مرتدياً قبعة تحمل علم إيران، في إشارة رمزية إلى الدعم الإيراني للجماعة.

وأرفقت السفارة الرسم بتعليق ساخر تساءلت فيه: «يا ترى بكم رسوم التوصيل؟»، في إيحاء اعتبره متابعون رسالة سياسية غير مباشرة بشأن طبيعة العلاقة بين جماعة الحوثي وطهران، ولا سيما ما يتعلق بالدعم اللوجستي والعسكري.

وأثار المنشور تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث فُسِّر الكاريكاتور على أنه انتقاد ساخر لطبيعة قيادة الجماعة واعتمادها على العمل السري والاختفاء، في مقابل ما يظهره الرسم من مفارقة تتعلق بخطاب الجماعة وسلوكها العملي.

وتستخدم البعثات الدبلوماسية الأمريكية في السنوات الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي كأداة للتواصل السياسي والإعلامي، بما في ذلك نشر رسائل غير مباشرة أو ساخرة تعكس مواقفها من أطراف الصراع.