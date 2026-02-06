المنتدى الاقتصادي العالمي يفتح ملف رئيسه التنفيذي بعد ذكر اسمه في وثائق إبستين جولة جديدة في عمّان… مفاوضات الأسرى بين الحكومة والحوثيين تدخل مرحلة القوائم كاريكاتور أمريكي ساخر: الحوثي في كهف العزلة… وإيران على خط الطلبات الأمم المتحدة تغلق آخر أبوابها الأمنية في صنعاء إيران على حافة الانهيار… والحوثيون في انتظار المصير أقوى رد على أغنى رجل في العالم بعد ما كتب: ''من قال إن السعادة لا تشترى بالمال، كان يدرك حقًا ما يقول'' 3 مليارات دولار من السعودية لتغطية رواتب المدنيين والعسكريين في اليمن.. المملكة تتكفل بفاتورة مالية كبيرة بعد طرد الإمارات السعودية: ما قام به وزير الدفاع اليمني المُقال محسن الداعري ''خيانة''.. وهذا ما حدث له بعد إقالته اليمنيون في الأزهر ينتخبون قيادة جديدة لاتحاد الطلاب للدورة 2026–2027 مأرب تحتضن ندوة عن مستقبل التوافق الوطني وتحديات الشرعية والسيادة
نشرت السفارة الأمريكية لدى اليمن، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، رسماً كاريكاتورياً ساخراً يظهر زعيم جماعة الحوثي متحصناً داخل كهف، في إشارة رمزية إلى عزلته،
ينما يظهر في الرسم شخص يقوم بعملية توصيل مرتدياً قبعة تحمل علم إيران، في إشارة رمزية إلى الدعم الإيراني للجماعة.
وأرفقت السفارة الرسم بتعليق ساخر تساءلت فيه: «يا ترى بكم رسوم التوصيل؟»، في إيحاء اعتبره متابعون رسالة سياسية غير مباشرة بشأن طبيعة العلاقة بين جماعة الحوثي وطهران، ولا سيما ما يتعلق بالدعم اللوجستي والعسكري.
وأثار المنشور تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث فُسِّر الكاريكاتور على أنه انتقاد ساخر لطبيعة قيادة الجماعة واعتمادها على العمل السري والاختفاء، في مقابل ما يظهره الرسم من مفارقة تتعلق بخطاب الجماعة وسلوكها العملي.
وتستخدم البعثات الدبلوماسية الأمريكية في السنوات الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي كأداة للتواصل السياسي والإعلامي، بما في ذلك نشر رسائل غير مباشرة أو ساخرة تعكس مواقفها من أطراف الصراع.