الأمم المتحدة تغلق آخر أبوابها الأمنية في صنعاء

قالت مصادر مطلعة إن إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة أبلغت موظفيها في العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الارهابية بإنهاء عقودهم الوظيفية، على أن يسري القرار اعتباراً من نهاية مارس آذار المقبل.
وأضافت المصادر أن القرار جاء بعد توقف كامل لأنشطة الإدارة في صنعاء منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، عقب اقتحام مقرها من قبل جماعة الحوثي ومصادرة معدات غرفة العمليات الأمنية المركزية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، المعروفة باسم “Radio Room”، ما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمة على إدارة عملياتها الأمنية.
وأوضحت المصادر أن الجماعة لا تزال تحتجز نحو 13 موظفاً من كوادر إدارة الأمن والسلامة، الأمر الذي تسبب، بحسب المصادر، في شلل شبه كامل لقدرة الإدارة على تنفيذ مهامها الأمنية واللوجستية داخل مناطق سيطرة الحوثيين.
يشار إلى أن دارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن هي إدارة تم إنشاءها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتجلى مهامها في تعزيز وتنسيق وتوحيد نظام إدارة الأمن وتتعلق هذه المهمة بحماية الأشخاص والممتلكات من الأفعال الكيدية أو المخاطر الطبيعية والتكنولوجية.