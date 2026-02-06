أقوى رد على أغنى رجل في العالم بعد ما كتب: ''من قال إن السعادة لا تشترى بالمال، كان يدرك حقًا ما يقول'' 3 مليارات دولار من السعودية لتغطية رواتب المدنيين والعسكريين في اليمن.. المملكة تتكفل بفاتورة مالية كبيرة بعد طرد الإمارات السعودية: ما قام به وزير الدفاع اليمني المُقال محسن الداعري ''خيانة''.. وهذا ما حدث له بعد إقالته اليمنيون في الأزهر ينتخبون قيادة جديدة لاتحاد الطلاب للدورة 2026–2027 مأرب تحتضن ندوة عن مستقبل التوافق الوطني وتحديات الشرعية والسيادة رابطة الدوري الإنجليزي تكشف المرشحين لجائزة يناير.. صراع هجومي محتدم بين ثمانية لاعبين قلق في معسكر الملكي.. روديجر وكارفاخال تحت المجهَر قبل مواجهة الخفافيش الحوثيون يغتالون مواطناً بعد ثلاثة أيام من التعذيب الوحشي بمحافظة تعز بعد حجبهم أكثر من 200 موقع إخباري، الحوثيون يوسّعون الرقابة لتطال "شات جي بي تي": قمع رقمي جديد في اليمن مخاوف من سباق تسليح جديد مع انتهاء معاهدة ''نيو ستارت'' المبرمة بين أمريكا وروسيا.. ماذا نعرف عنها؟
"المال لا يشتري السعادة.. لكن يشتري طعاماً للأطفال".. هكذا ردت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، تعليقا على تغريدة مثيرة للجدل لأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الذي كتب فيها: "من قال إن المال لا يشتري السعادة، كان محقّاً".
وقال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بعد أن أصبح أول شخص في التاريخ يمتلك ثروة قدرها 852 مليار دولار، ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لدول بعينها إنه "لا يمكن شراء السعادة بالمال".
وكتب ماسك، الذي يعرف تماما ما الذي كان يتحدث عنه، على منصته X: "من قال إن السعادة لا تشترى بالمال، كان يدرك حقا ما يقول".
في الرابع من فبراير الجاري، بات معلوما أن إيلون ماسك أصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته الصافية 800 مليار دولار. وذلك بعد استحواذ شركته المتخصصة في الصواريخ، سبيس إكس على شركته xAI.
ووفقا لمجلة فوربس، فقد زادت ثروة ماسك الصافية بمقدار 84 مليار دولار، لتصل إلى 852 مليار دولار.
وأصبح ماسك أول شخص في التاريخ، تتجاوز ثروته الصافية 800 مليار دولار، وهذا يفوق الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا أو الأرجنتين، ويقل بنسبة 1.8 مرة فقط عن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.