أقوى رد على أغنى رجل في العالم بعد ما كتب: ''من قال إن السعادة لا تشترى بالمال، كان يدرك حقًا ما يقول''

الجمعة 06 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 116

"المال لا يشتري السعادة.. لكن يشتري طعاماً للأطفال".. هكذا ردت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، تعليقا على تغريدة مثيرة للجدل لأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الذي كتب فيها: "من قال إن المال لا يشتري السعادة، كان محقّاً".

وقال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بعد أن أصبح أول شخص في التاريخ يمتلك ثروة قدرها 852 مليار دولار، ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لدول بعينها إنه "لا يمكن شراء السعادة بالمال".

وكتب ماسك، الذي يعرف تماما ما الذي كان يتحدث عنه، على منصته X: "من قال إن السعادة لا تشترى بالمال، كان يدرك حقا ما يقول".

في الرابع من فبراير الجاري، بات معلوما أن إيلون ماسك أصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته الصافية 800 مليار دولار. وذلك بعد استحواذ شركته المتخصصة في الصواريخ، سبيس إكس على شركته xAI.

ووفقا لمجلة فوربس، فقد زادت ثروة ماسك الصافية بمقدار 84 مليار دولار، لتصل إلى 852 مليار دولار.

وأصبح ماسك أول شخص في التاريخ، تتجاوز ثروته الصافية 800 مليار دولار، وهذا يفوق الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا أو الأرجنتين، ويقل بنسبة 1.8 مرة فقط عن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.