السعودية: ما قام به وزير الدفاع اليمني المُقال محسن الداعري ''خيانة''.. وهذا ما حدث له بعد إقالته

الجمعة 06 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- رويترز

‏نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة على الموقف السعودي، إن المملكة اعتبرت عدم معارضة وزير الدفاع اليمني المقال محسن الداعري لهجوم المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة في ديسمبر الماضي، بأنه بمثابة خيانة.

‏وقال اثنان من هذه المصادر إن الداعري أقيل من منصبه واحتجزته السلطات السعودية في يناير الماضي في الرياض لأسابيع، ثم نقلته الى فندق، بحسب الوكالة.

‏وأضافت أن الداعري نُقل منذ ذلك الحين إلى فندق، ويستقبل بعض الزوار.

‏وكان الرئيس العليمي قد اصدر قراراً في 8 يناير الماضي بإقالة الداعري واحالته للتقاعد.

وقالت رويترز: ''الحكومة السعودية استخدمت ما وصفه مطلعون بـ"العصا"، إذ اعتبرت تقاعس وزير الدفاع اليمني محسن الداعري عن معارضة هجوم للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات (على حضرموت والمهرة) بمثابة "خيانة"، مشيرةً إلى أن الداعري أُقيل واحتُجز في الرياض لأسابيع خلال يناير قبل نقله إلى فندق''.