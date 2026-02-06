السعودية: ما قام به وزير الدفاع اليمني المُقال محسن الداعري ''خيانة''.. وهذا ما حدث له بعد إقالته اليمنيون في الأزهر ينتخبون قيادة جديدة لاتحاد الطلاب للدورة 2026–2027 مأرب تحتضن ندوة عن مستقبل التوافق الوطني وتحديات الشرعية والسيادة رابطة الدوري الإنجليزي تكشف المرشحين لجائزة يناير.. صراع هجومي محتدم بين ثمانية لاعبين قلق في معسكر الملكي.. روديجر وكارفاخال تحت المجهَر قبل مواجهة الخفافيش الحوثيون يغتالون مواطناً بعد ثلاثة أيام من التعذيب الوحشي بمحافظة تعز بعد حجبهم أكثر من 200 موقع إخباري، الحوثيون يوسّعون الرقابة لتطال "شات جي بي تي": قمع رقمي جديد في اليمن مخاوف من سباق تسليح جديد مع انتهاء معاهدة ''نيو ستارت'' المبرمة بين أمريكا وروسيا.. ماذا نعرف عنها؟ التكتل الوطني للأحزاب يحذر من تقويض فرص التوافق بعد منع فعالية سياسية دعت إليها مكونات جنوبية ترامب يوجه تهديداً مباشراً لخامنئي.. و ''الحوثيين'' ضمن 5 مطالب تريدها واشنطن من طهران
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة على الموقف السعودي، إن المملكة اعتبرت عدم معارضة وزير الدفاع اليمني المقال محسن الداعري لهجوم المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة في ديسمبر الماضي، بأنه بمثابة خيانة.
وقال اثنان من هذه المصادر إن الداعري أقيل من منصبه واحتجزته السلطات السعودية في يناير الماضي في الرياض لأسابيع، ثم نقلته الى فندق، بحسب الوكالة.
وأضافت أن الداعري نُقل منذ ذلك الحين إلى فندق، ويستقبل بعض الزوار.
وكان الرئيس العليمي قد اصدر قراراً في 8 يناير الماضي بإقالة الداعري واحالته للتقاعد.
وقالت رويترز: ''الحكومة السعودية استخدمت ما وصفه مطلعون بـ"العصا"، إذ اعتبرت تقاعس وزير الدفاع اليمني محسن الداعري عن معارضة هجوم للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات (على حضرموت والمهرة) بمثابة "خيانة"، مشيرةً إلى أن الداعري أُقيل واحتُجز في الرياض لأسابيع خلال يناير قبل نقله إلى فندق''.