اليمنيون في الأزهر ينتخبون قيادة جديدة لاتحاد الطلاب للدورة 2026–2027

الخميس 05 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مارب برس - القاهرة – جامعة الأزهر - خاص

عدد القراءات 102

أُجريت انتخابات اتحاد الطلاب اليمنيين بجامعة الأزهر للدورة الانتخابية 2026–2027، بمشاركة ممثلي الكليات المختلفة، لاختيار المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، وذلك وفق إجراءات تنظيمية التزمت باللوائح المعتمدة والمعايير المتبعة في العمل الطلابي المؤسسي.

وجاءت الانتخابات في إطار يعكس انتظام العمل النقابي داخل الاتحاد، واستمرارية آلياته التنظيمية، ودوره في تمثيل الشؤون الأكاديمية والاجتماعية للطلاب اليمنيين الدارسين في جامعة الأزهر.

وأسفرت نتائج الاقتراع عن انتخاب:

فايز قروش رئيساً للاتحاد

هيا المطري نائباً للرئيس

بدر المنصوري أميناً عاماً

عبدالرحمن لعكل أميناً عاماً مساعداً

نزيه الشعبي سكرتيراً للاتحاد

القسام المنصوري رئيساً للجنة الإعلام والعلاقات العامة

همام الهنادوة رئيساً للجنة التدريب والتأهيل الأكاديمي

إبراهيم الروحاني رئيساً للجنة الخدمات العامة والمساكن الطلابية

حمزة مسفر رئيساً للجنة المالية

غيداء الهدالي رئيسةً للجنة الطالبات

أمة الخالق الظفيري رئيسةً للجنة الثقافية والرياضية

وفي الجانب الرقابي، تم انتخاب:

عبدالرحمن الصلاحي رئيساً للجنة الرقابية

شادي عبدالحميد نائباً لرئيس اللجنة الرقابية

وقال رئيس الاتحاد المنتخب فايز قروش إن المكتب التنفيذي الجديد سيباشر مهامه وفق خطة عمل تستند إلى الالتزام المؤسسي، وتركّز على خدمة الطلاب اليمنيين أكاديمياً وتنظيمياً، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل جامعة الأزهر وخارجها.

من جانبه، أوضح الأمين العام المنتخب بدر المنصوري أن الأمانة العامة ستعمل على تنظيم العمل الإداري وتفعيل اللوائح الداخلية، إلى جانب تطوير قنوات التواصل مع ممثلي الكليات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للاتحاد خلال الدورة الحالية.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن العملية جرت بسلاسة وبمشاركة فاعلة من ممثلي الكليات، مشيرةً إلى أن مجريات الاقتراع عكست مستوىً عالياً من الانضباط والالتزام بالعمل الجماعي المنظم.

ويُذكر أن اتحاد الطلاب اليمنيين بجامعة الأزهر يمثل مئات الطلاب الموزعين على كليات الطب والهندسة والعلوم والعلوم الشرعية والعربية، ويضطلع بدور تنسيقي مع الجهات الرسمية والملحقية الثقافية اليمنية فيما يتصل بشؤون الطلاب الأكاديمية والمعيشية.