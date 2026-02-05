اليمنيون في الأزهر ينتخبون قيادة جديدة لاتحاد الطلاب للدورة 2026–2027 مأرب تحتضن ندوة عن مستقبل التوافق الوطني وتحديات الشرعية والسيادة رابطة الدوري الإنجليزي تكشف المرشحين لجائزة يناير.. صراع هجومي محتدم بين ثمانية لاعبين قلق في معسكر الملكي.. روديجر وكارفاخال تحت المجهَر قبل مواجهة الخفافيش الحوثيون يغتالون مواطناً بعد ثلاثة أيام من التعذيب الوحشي بمحافظة تعز بعد حجبهم أكثر من 200 موقع إخباري، الحوثيون يوسّعون الرقابة لتطال "شات جي بي تي": قمع رقمي جديد في اليمن مخاوف من سباق تسليح جديد مع انتهاء معاهدة ''نيو ستارت'' المبرمة بين أمريكا وروسيا.. ماذا نعرف عنها؟ التكتل الوطني للأحزاب يحذر من تقويض فرص التوافق بعد منع فعالية سياسية دعت إليها مكونات جنوبية ترامب يوجه تهديداً مباشراً لخامنئي.. و ''الحوثيين'' ضمن 5 مطالب تريدها واشنطن من طهران ماذا تعمل حاملة الطائرات الأمريكية ''يو إس إس أبراهام'' بالقرب من خليج عدن؟
أُجريت انتخابات اتحاد الطلاب اليمنيين بجامعة الأزهر للدورة الانتخابية 2026–2027، بمشاركة ممثلي الكليات المختلفة، لاختيار المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، وذلك وفق إجراءات تنظيمية التزمت باللوائح المعتمدة والمعايير المتبعة في العمل الطلابي المؤسسي.
وجاءت الانتخابات في إطار يعكس انتظام العمل النقابي داخل الاتحاد، واستمرارية آلياته التنظيمية، ودوره في تمثيل الشؤون الأكاديمية والاجتماعية للطلاب اليمنيين الدارسين في جامعة الأزهر.
وأسفرت نتائج الاقتراع عن انتخاب:
وفي الجانب الرقابي، تم انتخاب:
وقال رئيس الاتحاد المنتخب فايز قروش إن المكتب التنفيذي الجديد سيباشر مهامه وفق خطة عمل تستند إلى الالتزام المؤسسي، وتركّز على خدمة الطلاب اليمنيين أكاديمياً وتنظيمياً، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل جامعة الأزهر وخارجها.
من جانبه، أوضح الأمين العام المنتخب بدر المنصوري أن الأمانة العامة ستعمل على تنظيم العمل الإداري وتفعيل اللوائح الداخلية، إلى جانب تطوير قنوات التواصل مع ممثلي الكليات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للاتحاد خلال الدورة الحالية.
وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن العملية جرت بسلاسة وبمشاركة فاعلة من ممثلي الكليات، مشيرةً إلى أن مجريات الاقتراع عكست مستوىً عالياً من الانضباط والالتزام بالعمل الجماعي المنظم.
ويُذكر أن اتحاد الطلاب اليمنيين بجامعة الأزهر يمثل مئات الطلاب الموزعين على كليات الطب والهندسة والعلوم والعلوم الشرعية والعربية، ويضطلع بدور تنسيقي مع الجهات الرسمية والملحقية الثقافية اليمنية فيما يتصل بشؤون الطلاب الأكاديمية والمعيشية.