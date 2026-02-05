رابطة الدوري الإنجليزي تكشف المرشحين لجائزة يناير.. صراع هجومي محتدم بين ثمانية لاعبين

الخميس 05 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 145

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر يناير، حيث يتنافس 8 لاعبين من أندية مختلفة على حصد هذا التكريم بعد أدائهم اللافت في الجولات المثيرة التي شهدها الشهر.

القائمة تضم نجومًا من ليفربول، فولهام، وست هام يونايتد، مانشستر يونايتد، برايتون، تشيلسي، برينتفورد، وبورنموث. ومن أبرز الأسماء الوافدة حديثًا للمنافسة، فلوريان فيرتز نجم ليفربول، الذي قدم أداءً هجوميًا قويًا مساهمًا في نتائج الفريق المميزة تحت قيادة سلوت؛ حيث لعب 6 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

كما برز ياسين عيار لاعب برايتون، الذي شارك في 4 مباريات حقق فيها فوزًا واحدًا وتعادلين، مسجلاً هدفين ومقدمًا تمريرتين حاسمتين. بينما تألق الشاب باتريك دورجو لاعب مانشستر يونايتد تحت قيادة ميكيل أرتيتا، حيث ساهم في 3 أهداف (سجل 2 وصنع 1) خلال 4 مباريات دون أي هزيمة للفريق في هذا الشهر.

المنافسة اشتعلت أيضًا بترشيح إنزو فرنانديز نجم تشيلسي، الذي كان له دور محوري، أبرزها هدفه في مرمى مانشستر سيتي؛ إذ خاض 5 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا. ومن بورنموث، ترشح جونيور كروبي الذي لعب 5 مواجهات حقق فيها الفريق 3 انتصارات، في حين سجل كريسينسيو سومر من وست هام 3 أهداف في آخر 3 مباريات له بعد فترة صيام تهديفي.

المهاجمون لم يغيبوا عن المشهد، حيث ترشح إيجور تياجو لاعب برينتفورد بعد تسجيله 5 أهداف في 5 مباريات، وإلى جانبه هاري ويلسون من فولهام الذي سجل 3 أهداف في 5 مواجهات خاضها هذا الشهر.