قلق في معسكر الملكي.. روديجر وكارفاخال تحت المجهَر قبل مواجهة الخفافيش

الخميس 05 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة مهمة وحاسمة أمام فالنسيا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، وسط تباين في أخبار الفريق بين عودة لاعبين مهمين وظهور إصابات جديدة تثير القلق في معسكر "الملكي".

تترقب الجماهير عودة الثنائي ترينت أرنولد وميندي إلى كامل جاهزيتهما، حيث أكدت تقارير صحفية، نقلاً عن مصادر مقربة من النادي، أن اللاعبين أنهيا تدريباتهما الجماعية بنجاح تام، ليعلنا تعافيهما الكامل من الإصابات العضلية التي أبعدت أرنولد تحديداً عن الملاعب لأكثر من شهرين في ضربة موجعة سابقة للفريق.

في المقابل، يواصل المدرب ألفارو أربيلوا ترقب مصير بعض العناصر الأساسية؛ إذ لا يزال الاعتماد على خدمات روديجر وكارفاخال معلقاً، حيث يواصل كل منهما برنامجه التأهيلي الخاص للوصول إلى اللياقة البدنية المطلوبة قبل لقاء الخفافيش. بينما اكتفى النجم البرازيلي رودريجو بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية كإجراء وقائي، رغم خلو سجله من أي إصابات واضحة.

على صعيد آخر، تلقت كتيبة أربيلوا خبراً غير سار؛ إذ غاب المدافع ديفيد ألابا عن التدريبات بسبب معاناته من إنفلونزا حادة، مما يضع مشاركته أمام فالنسيا موضع شك كبير، وهو ما يزيد من الضغط على الجهاز الفني لتأمين خط الدفاع قبل هذه المباراة التي تأتي في توقيت حرج.

ويسعى ريال مدريد، الذي يحتل حالياً المركز الثاني برصيد 54 نقطة، خلف المتصدر برشلونة بفارق نقطة واحدة، إلى تحقيق النقاط الثلاث لضمان البقاء في سباق المنافسة المحتدم على لقب "الليجا"، حيث ستقام المباراة على أرضية ملعب "ميستايا" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.