الحوثيون يغتالون مواطناً بعد ثلاثة أيام من التعذيب الوحشي بمحافظة تعز

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، عن وقوع جريمة وحشية ارتكبتها عناصر تابعة لمليشيات الحوثي في مديرية "ماوية"، أسفرت عن مقتل المواطن "رياض عبدة علي الفتى" بعد أيام من اختطافه وتعذيبه.
وبحسب المصادر، فإن الضحية الذي يعاني من ظروف نفسية ومعيشية قاسية، استوقفته نقطة تفتيش حوثية في قرية "الربوة"، حيث باشرت العناصر بقيادة المدعو منير صادق السيد وفضل وحيش التحقيق معه، قبل أن تطلق النار عليه وتصيبه بجروح أثناء محاولته الفرار.
وأكدت المصادر أن المليشيات اقتادت "رياض" وهو جريح إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث مارست بحقه أبشع أنواع التعذيب الجسدي لمدة ثلاثة أيام متواصلة حتى فارق الحياة، ليقوم الجناة بعدها بالتمثيل بجثته، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية والأعراف القبلية السائدة.
هذا وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها المليشيات ضد عابري السبيل من أبناء القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط مطالبات محلية واسعة بضرورة وضع حد لتغول هذه العناصر السلالية ومحاسبة المتورطين في جرائم القتل خارج نطاق القانون.