التكتل الوطني للأحزاب يحذر من تقويض فرص التوافق بعد منع فعالية سياسية دعت إليها مكونات جنوبية

قال التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية إن السلطات في العاصمة المؤقتة عدن منعت فعالية سياسية دعت إليها مكونات جنوبية وعدنية وشخصيات عامة، بدعوة من المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي.

وأضاف التكتل، في بيان له أنه يعبّر عن تضامنه مع المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي ومع جميع المكونات السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية التي مُنعت، على حد قوله، من عقد لقاء تشاوري سلمي، واصفًا ذلك بالإجراء التعسفي.

وانتقد البيان ما اعتبره احتكارًا للتمثيل الجنوبي ومصادرة لحق الآخرين في المشاركة السياسية، محمّلًا هذه الممارسات مسؤولية مآسٍ ومعاناة مستمرة، وفق تعبيره.

واعتبر التكتل أن منع الفعالية يشكّل استمرارًا لنهج الإقصاء وانتهاكًا للحريات العامة وحقوق التنظيم والتشاور والتعبير السلمي، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع أسس الشراكة الوطنية والتعددية السياسية ويقوض فرص التوصل إلى توافق جنوبي شامل.

وأوضح البيان أن اللقاء كان مخصصًا لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي المرتقب، الذي من المقرر عقده برعاية ودعم من المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أهمية توفير مناخ سياسي منفتح يتيح مشاركة الجميع دون إقصاء.

ودعا التكتل إلى أن تبقى عدن ساحة جامعة لمختلف الأصوات الوطنية، مطالبًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية بحماية القانون وحقوق التعبير والعمل السياسي، ووقف أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسام وإضعاف فرص الاستقرار، والعمل على تهيئة بيئة سياسية مواتية لإنجاح أي مسار حواري جامع.