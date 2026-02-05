ترامب يوجه تهديداً مباشراً لخامنئي و ''الحوثيين'' ضمن 5 مطالب تريدها واشنطن من طهران

الخميس 05 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، يجب أن يشعر بالقلق في الوضع الراهن، على خلفية تشكل غموض بشأن المفاوضات النووية المرتقبة مع إيران، غدا الجمعة.

وخلال مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز"، ، رد ترامب على سؤال بشأن الغموض الذي برز في الساعات الماضية حول مكان انعقاد المفاوضات.

وأجاب الرئيس الأمريكي قائلا: "عليه (خامنئي) أن يشعر بقلق كبير. نعم، يجب أن يقلق. كما تعلمون، هم يتفاوضون معنا".

كما أكد ترامب، دعمه للمتظاهرين الإيرانيين.

وأضاف: "ذلك البلد (إيران) يعيش حاليا حالة من الاضطراب بسببنا. لقد دخلنا هناك ودمرنا برنامجهم النووي. وتحقق السلام في الشرق الأوسط".

وتابع: "لو لم أدمّر برنامجهم النووي لما كان هناك سلام في الشرق الأوسط، لأن الدول العربية لم تكن لتستطيع فعل ذلك على الإطلاق. كانوا يخافون من إيران كثيرا".

وفي وقت سابق هذا الاسبوع قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلاً عن مصدر إسرائيلي، أن الرئيس ترامب يطالب إيران بخمسة متطلبات أساسية في المفاوضات المرتقبة غدا الجمعة في مسقط وهي: تسليم حوالي 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب، وتفكيك برنامجها النووي، وإلغاء برنامج الصواريخ الباليستية، ووقف برنامجها الصاروخي، وإنهاء دعمها لوكلائها في اليمن (الحوثيين) والعراق وسوريا ولبنان.

يأتي ذلك بينما تؤكد إيران أنها لن تناقش في المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة سوى برنامجها النووي، بينما تريد واشنطن تضمين قضايا أخرى مثل الصواريخ الباليستية ودعم إيران لفصائل مسلحة.