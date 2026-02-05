ماذا تعمل حاملة الطائرات الأمريكية ''يو إس إس أبراهام'' بالقرب من خليج عدن؟ بهاشتاغ وتغطية واسعة.. ماذا قال الإعلام السعودي عن زيارة أردوغان إلى المملكة؟ بنزيما: ''الهلال'' ريال مدريد آسيا وأنا سعيد بالإنضمام إليه إيران تسمح للنساء قيادة الدراجات النارية والسكوتر فلكيًا.. الكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان مأرب تنتصر لفتاة تعرضت لابتزاز إلكتروني وتعاقب المبتز.. السجن 3 سنوات وغرامة مالية غارات أميركية على سوريا ..تفاصيل مصر وتركيا توقعان اتفاقيات عسكرية وتجارية كبرى.. وأردوغان يفاجئ السيسي بهدية لافتة من القاهرة الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة علاج التهاب اللوز في البيت- إليك أفضل الطرق الطبيعية
قامت البحرية الأمريكية بإعادة تمركز لحاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لنكولن، مصحوبة بعدد من المدمرات والغواصات، لتوطيد وجودها قرب خليج عدن، شرق جزيرة سقطرى، قبالة جنوب اليمن.
وتشير هذه الخطوة إلى جهود واشنطن لتعزيز وجودها البحري في المنطقة في خضم تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران، وتزايد المخاوف بشأن أمن طرق الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وفق الإعلام الأمريكي.
ويوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأميريكية (سنتكوم)، إسقاط طائرة مسيرة "تابعة لإيران" اقتربت من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لنكولن" أثناء وجودها في بحر العرب.
من جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن طائرة مسيّرة تابعة للحرس الثوري نجحت في إرسال صور المراقبة والاستطلاع إلى مركز التحكم قبل انقطاع الاتصال بها، وذلك تعليقاً على إعلان الجيش الأميركي تدمير مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "أبراهام لينكلن".
ونقلت وكالة WANA الإيرانية عن مصدر مطلع، قوله إن طائرة "شاهد-129" كانت تنفّذ مهمتها الروتينية والقانونية في المياه الدولية، حيث كانت تقوم بعمليات التعريف والمراقبة والتصوير، واصفاً ذلك بأنه نشاط طبيعي ومشروع".
وأشار المصدر إلى أن المسيّرة "أتمّت إرسال بياناتها وصورها بنجاح إلى مركز القيادة، قبل أن تتعرض لاحقاً لانقطاع في الاتصال"، مضيفاً أن "أسباب هذا الانقطاع لا تزال قيد المتابعة".