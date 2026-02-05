بنزيما: ''الهلال'' ريال مدريد آسيا وأنا سعيد بالإنضمام إليه

الخميس 05 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 203

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف نادي الهلال، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحدياً جديداً في مسيرته الكروية، عقب أول تدريب له مع الفريق ولقائه بالجهاز الفني وزملائه اللاعبين، في أول مقابلة ينشرها حساب النادي الرسمي.

وقال بنزيما إن الهلال نادٍ عظيم يمتلك تاريخاً حافلاً بالإنجازات وعقلية بطولية واضحة، مشيراً إلى فخره بالانضمام إلى فريق اعتاد المنافسة على أعلى المستويات محلياً وقارياً.

وأضاف النجم الفرنسي: الهلال نادٍ كبير في آسيا، ويمكن تشبيهه بريال مدريد من حيث التاريخ والعراقة. كل شيء هنا مميز، من الجماهير إلى أسلوب اللعب وجودة اللاعبين، إضافة إلى العقلية الاحترافية السائدة داخل النادي.

وتحدث بنزيما عن معرفته السابقة بالهلال، وقال: أنا معجب بالهلال من قبل، وسبق أن لعبت ضده عندما كنت مع ريال مدريد. لم تكن المواجهة سهلة على الإطلاق، بل كانت مباراة قوية وتركت لدي ذكريات جيدة، واليوم أشعر بسعادة كبيرة لكوني لاعباً في صفوف هذا النادي.

وشدد بنزيما على أن طموحاته واضحة منذ اليوم الأول، مؤكداً عزمه على تقديم كل ما لديه داخل الملعب من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، وقال: لدي الكثير من الطموح، وسأعمل بكل قوة، وسأقدم كل ما أملك داخل الملعب، والهدف الأهم بالنسبة لي هو الفوز بالألقاب مع الهلال.

وكان بنزيما قد انضم إلى صفوف الهلال في صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الشتوية، قادماً من نادي الاتحاد، في خطوة حظيت باهتمام واسع على المستويين المحلي والدولي.

واختتم النجم الفرنسي حديثه بالتأكيد على ثقته بالفريق وجماهيره، مشيراً إلى أن الهلال يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وقاعدة جماهيرية كبيرة، معرباً عن تطلعه للنجاح الجماعي وتحقيق البطولات خلال المرحلة القادمة.