إيران تسمح للنساء قيادة الدراجات النارية والسكوتر

الخميس 05 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 182

قررت الحكومة الإيرانية، أمس الأربعاء، السماح للنساء بالحصول رسمياً على رخص قيادة الدراجات النارية و"السكوتر".

وذكرت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) أن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف وقّع، أمس الثلاثاء، قراراً ينظّم إجراءات منح رخص قيادة المركبات ذات العجلتين للنساء.

ولم يكن قانون المرور في إيران يمنع النساء "صراحة" من قيادة مثل هذه الدراجات، إلا أن السلطات دأبت على عدم إصدار رخص لهن.

وأوضحت الوكالة أن القرار الجديد ينص على تعديل قانون المركبات، ويُلزم شرطة المرور بـ"توفير تدريب عملي للمرشحات، وتنظيم امتحان تحت إشرافها المباشر، وإصدار رخص قيادة دراجات نارية للنساء" أسوة بالرجال.

ويأتي هذا القرار في أعقاب موجة التظاهرات التي جرت في ديسمبر ويناير الماضيين، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.