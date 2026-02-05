ماذا تعمل حاملة الطائرات الأمريكية ''يو إس إس أبراهام'' بالقرب من خليج عدن؟ بهاشتاغ وتغطية واسعة.. ماذا قال الإعلام السعودي عن زيارة أردوغان إلى المملكة؟ بنزيما: ''الهلال'' ريال مدريد آسيا وأنا سعيد بالإنضمام إليه إيران تسمح للنساء قيادة الدراجات النارية والسكوتر فلكيًا.. الكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان مأرب تنتصر لفتاة تعرضت لابتزاز إلكتروني وتعاقب المبتز.. السجن 3 سنوات وغرامة مالية غارات أميركية على سوريا ..تفاصيل مصر وتركيا توقعان اتفاقيات عسكرية وتجارية كبرى.. وأردوغان يفاجئ السيسي بهدية لافتة من القاهرة الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة علاج التهاب اللوز في البيت- إليك أفضل الطرق الطبيعية
قررت الحكومة الإيرانية، أمس الأربعاء، السماح للنساء بالحصول رسمياً على رخص قيادة الدراجات النارية و"السكوتر".
وذكرت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) أن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف وقّع، أمس الثلاثاء، قراراً ينظّم إجراءات منح رخص قيادة المركبات ذات العجلتين للنساء.
ولم يكن قانون المرور في إيران يمنع النساء "صراحة" من قيادة مثل هذه الدراجات، إلا أن السلطات دأبت على عدم إصدار رخص لهن.
وأوضحت الوكالة أن القرار الجديد ينص على تعديل قانون المركبات، ويُلزم شرطة المرور بـ"توفير تدريب عملي للمرشحات، وتنظيم امتحان تحت إشرافها المباشر، وإصدار رخص قيادة دراجات نارية للنساء" أسوة بالرجال.
ويأتي هذا القرار في أعقاب موجة التظاهرات التي جرت في ديسمبر ويناير الماضيين، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.