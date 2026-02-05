ماذا تعمل حاملة الطائرات الأمريكية ''يو إس إس أبراهام'' بالقرب من خليج عدن؟ بهاشتاغ وتغطية واسعة.. ماذا قال الإعلام السعودي عن زيارة أردوغان إلى المملكة؟ بنزيما: ''الهلال'' ريال مدريد آسيا وأنا سعيد بالإنضمام إليه إيران تسمح للنساء قيادة الدراجات النارية والسكوتر فلكيًا.. الكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان مأرب تنتصر لفتاة تعرضت لابتزاز إلكتروني وتعاقب المبتز.. السجن 3 سنوات وغرامة مالية غارات أميركية على سوريا ..تفاصيل مصر وتركيا توقعان اتفاقيات عسكرية وتجارية كبرى.. وأردوغان يفاجئ السيسي بهدية لافتة من القاهرة الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة علاج التهاب اللوز في البيت- إليك أفضل الطرق الطبيعية
تقول تقديرات فلكية، إن شهر شعبان، هذا العام، مرجّح أن يكون 30 يوماً، على أن يوافق أول أيام شهر رمضان فلكياً يوم 19 فبراير.
وتشير الحسابات إلى أن هلال رمضان سيولد قبل موعد الرؤية، غير أن مدة مكثه بعد غروب الشمس تُعد عاملاً حاسماً في إمكانية رصده.
وأوضح مختصون في أبحاث الشمس أن مدة مكث الهلال يوم الرؤية المتوقعة قصيرة نسبياً في عدد من المناطق، إذ تبلغ دقائق معدودة بعد الغروب، وهي مدد تُعزّز – فلكياً – من احتمال إكمال شعبان ثلاثين يوماً، وبالتالي ترجيح بدء رمضان في 19 فبراير.
ويؤكد الفلكيون أن هذه التقديرات تبقى حسابات فلكية بحتة، فيما يظل القرار النهائي بشأن ثبوت دخول شهر رمضان مرهوناً بما تعلنه الجهات الشرعية المختصة في كل دولة بعد تحرّي الهلال، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة لتحديد بدايات الشهور الهجرية.