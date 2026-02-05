آخر الاخبار

فلكيًا.. الكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان

الخميس 05 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 375

تقول تقديرات فلكية، إن شهر شعبان، هذا العام، مرجّح أن يكون 30 يوماً، على أن يوافق أول أيام شهر رمضان فلكياً يوم 19 فبراير.

 وتشير الحسابات إلى أن هلال رمضان سيولد قبل موعد الرؤية، غير أن مدة مكثه بعد غروب الشمس تُعد عاملاً حاسماً في إمكانية رصده.

وأوضح مختصون في أبحاث الشمس أن مدة مكث الهلال يوم الرؤية المتوقعة قصيرة نسبياً في عدد من المناطق، إذ تبلغ دقائق معدودة بعد الغروب، وهي مدد تُعزّز – فلكياً – من احتمال إكمال شعبان ثلاثين يوماً، وبالتالي ترجيح بدء رمضان في 19 فبراير.

ويؤكد الفلكيون أن هذه التقديرات تبقى حسابات فلكية بحتة، فيما يظل القرار النهائي بشأن ثبوت دخول شهر رمضان مرهوناً بما تعلنه الجهات الشرعية المختصة في كل دولة بعد تحرّي الهلال، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة لتحديد بدايات الشهور الهجرية.

