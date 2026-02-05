مأرب تنتصر لفتاة تعرضت لابتزاز إلكتروني وتعاقب المبتز.. السجن 3 سنوات وغرامة مالية

الخميس 05 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- مأرب

أصدرت محكمة مأرب الابتدائية، يوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا بحق مدان في قضية ابتزاز إلكتروني، أثارت الرأي العام في محافظة مأرب، الفترة الماضية.

وقال القانوني سامي دينيش، إن الحكم الذي أصدره القاضي فتح الرحمن بن محسن الخبي، قضى بإدانة المتهم (ح . هـ . هـ) بالتهم المنسوبة إليه في صحيفة الاتهام، ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

وشمل الحكم أيضًا مصادرة سيارة المدان نوع (تويوتا فورشنر) موديل 2021م، وإلزامه دفع تعويضات بمبلغ 5 ملايين ريال يمني للمجني عليها.

كما ألزمت المحكمة المدان بدفع مبلغ مليون ريال يمني مقابل مخاسير وأتعاب المحاماة.ووفق حيثيات الحكم فإن هذه الجرائم دخيلة على قيم وأعراف المجتمع اليمني.

وقال المحامي دينيش إن الحكم يأتي كخطوة هامة في طريق العدالة لردع كل من تسول له نفسه العبث باستقرار الأسر وكرامة الأفراد.