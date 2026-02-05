مأرب تنتصر لفتاة تعرضت لابتزاز إلكتروني وتعاقب المبتز.. السجن 3 سنوات وغرامة مالية غارات أميركية على سوريا ..تفاصيل مصر وتركيا توقعان اتفاقيات عسكرية وتجارية كبرى.. وأردوغان يفاجئ السيسي بهدية لافتة من القاهرة الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة علاج التهاب اللوز في البيت- إليك أفضل الطرق الطبيعية نزيف الأنف في الشتاء- إليك أسبابه وعلاجه مؤسسة إعلامية واجهت الرصاص والنار والإهمال… رئيس مؤسسة الشموع يكشف خمس محاولات اغتيال تعرض لها والانحياز للدولة كان التهمة الوحيدة في زمن الإفلات من العقاب تقرير صحفيات بلا قيود يكشف تجذر الإفلات من العقاب وتصاعد القمع في المنطقة ويرصد ترصد انتهاكات جسيمة في أكثر من 20 دولة خلال 2025 .. منظمة صحفيات بلا قيود تدعو لفتح تحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات دارفور بحق الأطفال وسرعة إنقاذهم من الاستعباد والابتزاز شراكة يمنية سعودية لتعزيز قدرات كوادر وزارة الأوقاف وتطوير العمل المؤسسي
أصدرت محكمة مأرب الابتدائية، يوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا بحق مدان في قضية ابتزاز إلكتروني، أثارت الرأي العام في محافظة مأرب، الفترة الماضية.
وقال القانوني سامي دينيش، إن الحكم الذي أصدره القاضي فتح الرحمن بن محسن الخبي، قضى بإدانة المتهم (ح . هـ . هـ) بالتهم المنسوبة إليه في صحيفة الاتهام، ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وشمل الحكم أيضًا مصادرة سيارة المدان نوع (تويوتا فورشنر) موديل 2021م، وإلزامه دفع تعويضات بمبلغ 5 ملايين ريال يمني للمجني عليها.
كما ألزمت المحكمة المدان بدفع مبلغ مليون ريال يمني مقابل مخاسير وأتعاب المحاماة.ووفق حيثيات الحكم فإن هذه الجرائم دخيلة على قيم وأعراف المجتمع اليمني.
وقال المحامي دينيش إن الحكم يأتي كخطوة هامة في طريق العدالة لردع كل من تسول له نفسه العبث باستقرار الأسر وكرامة الأفراد.