غارات أميركية على سوريا ..تفاصيل

​أعلنت القيادة المركزية الأميركية أمس الأربعاء تنفيذ ‌خمس ‌غارات ‌جوية ⁠على ​أهداف ‌متعددة لتنظيم "داعش" في سوريا، من بينها ⁠مستودع أسلحة ‌يضم ‍50 قذيفة دقيقة التوجيه.

وأوضحت القيادة أنها نفذت الغارات في ​الفترة من الـ27 من يناير (⁠كانون الثاني) إلى الثاني من فبراير (شباط). من ناحية أخرى، قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن التهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" ازداد بصورة مطردة منذ أواسط عام 2025، وأصبح "أكثر تعقيداً".

وأشار وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالإنابة ألكسندر زوييف في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى مواصلة التنظيم وفروعه توسيع نطاق حضورهم في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، مع مواصلتهم شن هجمات في العراق وسوريا.

وقال "في أفغانستان، لا يزال تنظيم داعش في ولاية خراسان يشكل أحد أخطر التهديدات للمنطقة وخارجها".

ولفت زوييف إلى أن الهجوم المسلح الذي شهده شاطئ بونداي في سيدني في أستراليا في ديسمبر (كانون الأول) وأوقع 15 قتيلاً، كان مستوحى من أيديولوجية تنظيم"داعش".

في الشهر الماضي، أعلن "داعش" مسؤوليته عن هجوم نادر استهدف المطار الرئيس في النيجر، وجاء ذلك ليؤكد تصاعد قوة التنظيم في منطقة الساحل.

قبل أيام من ذلك، تبنى التنظيم هجوماً على مطعم صيني في كابول أوقع سبعة قتلى.

في سوريا، "أدى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مخيم الهول في الـ21 من يناير إلى ظهور تحديات عملياتية وإنسانية جديدة"، وفق زوييف.

ويضم المخيم نحو 24 ألف شخص، بينهم ما يقارب 15 ألف سوري ونحو 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، ترفض معظم بلدانهم استعادتهم.

وخشية حدوث عمليات فرار، باشرت الولايات المتحدة نقل هؤلاء المعتقلين إلى العراق. وحذر زوييف من أن "التنظيم وفروعه واصلوا التكيف وإظهار المرونة، على رغم الضغط المستمر لمكافحة الإرهاب".

من جهتها، تحدثت رئيسة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، عن كيفية تحديث تنظيم "داعش" أساليبه.

وقالت إن التنظيم والجماعات الأخرى "وسعوا نطاق استخدامهم للأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة، إلى جانب أدوات الإنترنت، وأنظمة الطائرات المسيرة، والتطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي".

وأضافت "يستخدم الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة، لتعزيز التطرف والتجنيد الإرهابي، إذ يستهدف الشباب والأطفال بصورة متعمدة"