الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة

شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضا حادا اليوم الخميس في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا، فضلا عن مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4890 دولارا للأوقية (الأونصة) -وقت كتابة التقرير- متراجعا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع عند 5020.95 دولارات، وسجله في وقت سابق من جلسة اليوم.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.8% إلى 4913 دولارا للأوقية.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا -اليوم الخميس- مما يجعل الذهب المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي لدى "أو سي بي سي": "تراجعت المعنويات فيما يتعلق بمعظم فئات الأصول، بما في ذلك المعادن النفيسة والعملات المشفرة وأسهم الدول، إذ تتفاقم الخسائر وتخلق حلقة مفرغة وسط شح السيولة في السوق".
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 12.4% إلى 77.2 دولارا للأوقية. وكانت الفضة قد سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 دولارا.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، اتفقت إيران والولايات المتحدة على عقد محادثات في سلطنة عُمان غدا الجمعة، وفقا لما أفاد به مسؤولون من الجانبين.
كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الصين تدرس شراء المزيد من فول الصويا المزروع في الولايات المتحدة، وذلك عقب محادثات وصفها بأنها كانت "إيجابية للغاية" مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس الأربعاء.
وبالنسبة للمعادن الأخرى: انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 8% إلى 2046.9 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولارا في 26 يناير/كانون الثاني. وهبط البلاديوم 4% إلى 1691.7 دولارا