علاج التهاب اللوز في البيت- إليك أفضل الطرق الطبيعية

الخميس 05 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 235

من خلال عدة عادات وممارسات منزلية، يمكن علاج التهابات اللوزتين، وذلك عند تهيجها أو إصابتها بعدوى سواء كانت بكتيرية أو فيروسية.

ما أعراض التهاب اللوزتين؟

التهاب اللوزتين حالة تحدث عندما تصاب اللوزتان بعدوى، وتشمل أعراض التهاب اللوزتين ما يلي:

تورم أو التهاب اللوزتين

- التهاب الحلق

- ألم عند البلع

- حمى

- بحة في الصوت

- رائحة فم كريهة

- ألم في الأذن.

ما علاج التهاب اللوز في البيت؟

قد تتمكن من تخفيف أعراض التهاب اللوزتين باتباع بعض ممارسات الرعاية الذاتية، مثل استخدام جهاز ترطيب الهواء والمضمضة بالماء والملح.

وتشفى العدوى الفيروسية المسببة لالتهاب اللوزتين من تلقاء نفسها، بينما قد تتطلب العدوى البكتيرية استخدام المضادات الحيوية، قد يركز العلاج أيضًا على تخفيف أعراض التهاب اللوزتين، مثل استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية كالإيبوبروفين لتخفيف الالتهاب والألم.

وهناك عدد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تعالج أو تخفف أعراض التهاب اللوزتين بشكل فعال، منها

:

- الغرغرة بالماء والملح يمكن للغرغرة والمضمضة بالماء الدافئ والملح أن تخفف من التهاب الحلق والألم الناتج عن التهاب اللوزتين، كما أنها تقلل الالتهاب وقد تساعد في علاج العدوى.

أقراص عرق السوسيمكن لأقراص عرق السوس أن تساعد في تهدئة الحلق، ولكنها ليست جميعها متساوية في الفعالية، إذ تحتوي بعض الأقراص على مكونات ذات خصائص طبيعية مضادة للالتهاب أو مكونات تسكن الألم بمفردها.

- شاي دافئ مع عسل خاميمكن للمشروبات الدافئة كالشاي أن تساعد في تخفيف الانزعاج الناتج عن التهاب اللوزتين، إذ يتميز العسل الخام، الذي يضاف عادةً إلى الشاي، بخصائص قوية مضادة للبكتيريا والميكروبات، وقد يساعد في علاج الالتهابات المسببة لالتهاب اللوزتين.

يفضل شرب الشاي دافئًا بدلًا من ساخن، ومزج العسل فيه حتى يذوب، قد تعزز بعض أنواع الشاي فوائد هذه الوصفة المنزلية، منها شاي الزنجبيل، على سبيل المثال، إذ مضاد قوي للالتهابات، وكذلك شاي الشمر، الذي يساعد على تخفيف الالتهاب والانزعاج.