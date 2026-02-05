علاج التهاب اللوز في البيت- إليك أفضل الطرق الطبيعية نزيف الأنف في الشتاء- إليك أسبابه وعلاجه مؤسسة إعلامية واجهت الرصاص والنار والإهمال… رئيس مؤسسة الشموع يكشف خمس محاولات اغتيال تعرض لها والانحياز للدولة كان التهمة الوحيدة في زمن الإفلات من العقاب تقرير صحفيات بلا قيود يكشف تجذر الإفلات من العقاب وتصاعد القمع في المنطقة ويرصد ترصد انتهاكات جسيمة في أكثر من 20 دولة خلال 2025 .. منظمة صحفيات بلا قيود تدعو لفتح تحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات دارفور بحق الأطفال وسرعة إنقاذهم من الاستعباد والابتزاز شراكة يمنية سعودية لتعزيز قدرات كوادر وزارة الأوقاف وتطوير العمل المؤسسي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب يشدد على تنفيذ الإجراءات الزكوية بشكل فعال صوت الميدان يرتفع من مأرب.. القوى الوطنية تدعو لتوحيد القرار السياسي والعسكري وإنهاء التمرد الحوثي لقاء أممي يمني لبحث التحديات الأمنية في المحافظات المحررة ووزير الداخلية يضع الحوثيين في مرمى الاتهام النقطة التي أحدثت اضطراباً في الأسواق العالمية: الذهب يتجاوز 5000 دولار ويتجه نحو 6000 رغم التقلبات
من خلال عدة عادات وممارسات منزلية، يمكن علاج التهابات اللوزتين، وذلك عند تهيجها أو إصابتها بعدوى سواء كانت بكتيرية أو فيروسية.
ما أعراض التهاب اللوزتين؟
التهاب اللوزتين حالة تحدث عندما تصاب اللوزتان بعدوى، وتشمل أعراض التهاب اللوزتين ما يلي:
ما علاج التهاب اللوز في البيت؟
قد تتمكن من تخفيف أعراض التهاب اللوزتين باتباع بعض ممارسات الرعاية الذاتية، مثل استخدام جهاز ترطيب الهواء والمضمضة بالماء والملح.
وتشفى العدوى الفيروسية المسببة لالتهاب اللوزتين من تلقاء نفسها، بينما قد تتطلب العدوى البكتيرية استخدام المضادات الحيوية، قد يركز العلاج أيضًا على تخفيف أعراض التهاب اللوزتين، مثل استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية كالإيبوبروفين لتخفيف الالتهاب والألم.
وهناك عدد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تعالج أو تخفف أعراض التهاب اللوزتين بشكل فعال، منها
:
- الغرغرة بالماء والملح يمكن للغرغرة والمضمضة بالماء الدافئ والملح أن تخفف من التهاب الحلق والألم الناتج عن التهاب اللوزتين، كما أنها تقلل الالتهاب وقد تساعد في علاج العدوى.
يفضل شرب الشاي دافئًا بدلًا من ساخن، ومزج العسل فيه حتى يذوب، قد تعزز بعض أنواع الشاي فوائد هذه الوصفة المنزلية، منها شاي الزنجبيل، على سبيل المثال، إذ مضاد قوي للالتهابات، وكذلك شاي الشمر، الذي يساعد على تخفيف الالتهاب والانزعاج.