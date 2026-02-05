علاج التهاب اللوز في البيت- إليك أفضل الطرق الطبيعية نزيف الأنف في الشتاء- إليك أسبابه وعلاجه مؤسسة إعلامية واجهت الرصاص والنار والإهمال… رئيس مؤسسة الشموع يكشف خمس محاولات اغتيال تعرض لها والانحياز للدولة كان التهمة الوحيدة في زمن الإفلات من العقاب تقرير صحفيات بلا قيود يكشف تجذر الإفلات من العقاب وتصاعد القمع في المنطقة ويرصد ترصد انتهاكات جسيمة في أكثر من 20 دولة خلال 2025 .. منظمة صحفيات بلا قيود تدعو لفتح تحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات دارفور بحق الأطفال وسرعة إنقاذهم من الاستعباد والابتزاز شراكة يمنية سعودية لتعزيز قدرات كوادر وزارة الأوقاف وتطوير العمل المؤسسي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب يشدد على تنفيذ الإجراءات الزكوية بشكل فعال صوت الميدان يرتفع من مأرب.. القوى الوطنية تدعو لتوحيد القرار السياسي والعسكري وإنهاء التمرد الحوثي لقاء أممي يمني لبحث التحديات الأمنية في المحافظات المحررة ووزير الداخلية يضع الحوثيين في مرمى الاتهام النقطة التي أحدثت اضطراباً في الأسواق العالمية: الذهب يتجاوز 5000 دولار ويتجه نحو 6000 رغم التقلبات
مع دخول فصل الشتاء يعاني البعض من النزيف الأنفي، الذي هو عبارة عن فقدان الدم من الأنسجة المبطنة داخل الأنف.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب نزيف الأنف في الشتاء، بحسب "clevelandclinic".
ما أسباب نزيف الأنف في الشتاء؟
نزيف الأنف، يحدث للبعض في الشتاء، نتيجة الهواء الجاف ومعظم حالات نزيف الأنف تصيب فتحة أنف واحدة فقط، ولكنها قد تصيب كلتيهما في الوقت نفسه، وللنزيف الأنفي أسباب عديدة، ولحسن الحظ، فإن معظمها غير خطير.
والسبب الأكثر شيوعًا لنزيف الأنف هو جفاف الهواء، ويكون الهواء عادةً أكثر جفافًا في:
وقد يصاب البعض أيضًا بنزيف في الأنف إذا اتبع التالي:
ما علاج نزيف الأنف؟
يعتمد علاج نزيف الأنف على سبب النزيف، وقد يشمل علاج نزيف الأنف ما يلي:
كيف يمكن إيقاف نزيف الأنف في المنزل؟
ما طرق الوقاية من نزيف الأنف؟