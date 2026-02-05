آخر الاخبار

نزيف الأنف في الشتاء- إليك أسبابه وعلاجه

الخميس 05 فبراير-شباط 2026
مع دخول فصل الشتاء يعاني البعض من النزيف الأنفي، الذي هو عبارة عن فقدان الدم من الأنسجة المبطنة داخل الأنف.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب نزيف الأنف في الشتاء، بحسب "clevelandclinic".

ما أسباب نزيف الأنف في الشتاء؟

نزيف الأنف، يحدث للبعض في الشتاء، نتيجة الهواء الجاف ومعظم حالات نزيف الأنف تصيب فتحة أنف واحدة فقط، ولكنها قد تصيب كلتيهما في الوقت نفسه، وللنزيف الأنفي أسباب عديدة، ولحسن الحظ، فإن معظمها غير خطير.

والسبب الأكثر شيوعًا لنزيف الأنف هو جفاف الهواء، ويكون الهواء عادةً أكثر جفافًا في:

  • المناخات ذات الرطوبة المنخفضة.
  • - المناطق المرتفعة.
  • - جفاف الغشاء الأنف بسبب جفاف الهواء.

وقد يصاب البعض أيضًا بنزيف في الأنف إذا اتبع التالي:

  • إدخال جسم غريب في الأنف
  • - إصابة في الأنف
  • - انحراف الحاجز الأنفي
  • - عدوى في الجهاز التنفسي العلوي أو التهاب الجيوب الأنفية

ما علاج نزيف الأنف؟

يعتمد علاج نزيف الأنف على سبب النزيف، وقد يشمل علاج نزيف الأنف ما يلي:

  • حشو الأنف، عن طريق إدخال شاش معقم، أو إسفنجات أنفية خاصة، أو رغوة، أو بالون مطاطي قابل للنفخ في الأنف للضغط على موضع النزيف.
  • - الكي، يتضمن هذا الإجراء استخدام مادة كيميائية أو طاقة حرارية لإغلاق الوعاء الدموي النازف.
  • - تناول وصفات طبية تحت إشراف الطبيب.
  • - إزالة الأجسام الغريبة.
  • - الجراحة.

كيف يمكن إيقاف نزيف الأنف في المنزل؟

  • الحفاظ على الهدوء والتنفس من الفم.
  • - الجلوس بشكل مستقيم مع إمالة الرأس قليلاً للأمام.
  • - استخدام الإبهام والسبابة لقرص الجوانب الناعمة للأنف.
  • - استخدام منديلًا ورقيًا أو قطعة قماش مبللة لامتصاص الدم عند النزيف.

ما طرق الوقاية من نزيف الأنف؟

  • استخدام بخاخًا أو قطرات أنفية ملحية مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.
  • - وجود جهاز ترطيب في المنزل.
  • - وضع جل أو مرهم أنفي داخل فتحتي الأنف باستخدام قطعة قطن.
  • - تجنب نفخ الأنف بقوة شديدة.- العطس من فم مفتوح.
  • - تجنب وضع أي شيء صلب في الأنف، بما في ذلك الإصبع
