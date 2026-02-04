منظمة صحفيات بلا قيود تدعو لفتح تحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات دارفور بحق الأطفال وسرعة إنقاذهم من الاستعباد والابتزاز شراكة يمنية سعودية لتعزيز قدرات كوادر وزارة الأوقاف وتطوير العمل المؤسسي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب يشدد على تنفيذ الإجراءات الزكوية بشكل فعال صوت الميدان يرتفع من مأرب.. القوى الوطنية تدعو لتوحيد القرار السياسي والعسكري وإنهاء التمرد الحوثي لقاء أممي يمني لبحث التحديات الأمنية في المحافظات المحررة ووزير الداخلية يضع الحوثيين في مرمى الاتهام النقطة التي أحدثت اضطراباً في الأسواق العالمية: الذهب يتجاوز 5000 دولار ويتجه نحو 6000 رغم التقلبات تحفظات قوية من برشلونة بشأن شراء المهاجم الإنجليزي ماركوس مقابل 30 مليون يورو عقب موسم شهد بعض التعثرات .. نجم آرسنال يضع حداً لشائعات ريال مدريد: قرار حكومي حازم: منع صناعة وتداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في عدن ومنح التجار ثلاثة أشهر لتصريف المخزون الأمم المتحدة تعلن استئناف رحلاتها إلى صنعاء بعد موافقة الحوثيين
وقعت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم الاربعاء، اتفاقية شراكة تدريبية مع شركة بنيان العالمية للتدريب، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات كوادرها وتأهيلهم إداريًا وتربويًا ومهنيًا، بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الدعوية والتعليمية المقدمة للمجتمع.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها عن الوزارة وكيل قطاع الإرشاد الدكتور عبدالناصر الخطري، وعن الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور عبد الله الغامدي، حزمة نوعية من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات القيادة والإدارة، وتأهيل الأئمة والخطباء ومعلمي القرآن الكريم، والقائمين على إدارة الوقف وتعزيز الفكر الوسطي، والإصلاح الأسري، وخدمة الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى برامج الحوكمة وتطوير العمل في المؤسسات غير الربحية.
وقال وزير الاوقاف والارشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار الاستثمار في العنصر البشري وذلك في إطار رؤية قيادة الوزارة لتطوير العمل المؤسسي والارتقاء برسالتها".
وأكد الوزير دعمه الكامل لهذه الشراكة ومتابعته الحثيثة لتنفيذ برامجها وفق أعلى المعايير المهنية والأكاديمية، بما يسهم في رفع كفاءة الموظفين، وتعزيز القيم المهنية والسلوكية، والارتقاء بالأداء المؤسسي.. منوهاً بأهميتها في خدمةً رسالة الوزارة السامية في نشر الوعي الديني الراشد وبناء مجتمع متماسك قائم على الوسطية والفكر المستنير.