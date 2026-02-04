مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب يشدد على تنفيذ الإجراءات الزكوية بشكل فعال

الأربعاء 04 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

قال مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب إن اجتماعًا رسميًا عُقد لمراجعة الترتيبات التنفيذية الخاصة بالإجراءات الزكوية للعام 2026، مؤكدًا تكليف إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ الإقرارات والمتطلبات ذات الصلة.

وأوضح المكتب أن الاجتماع ناقش الكتاب الدوري للزكاة للعام 2026، وشدد على ضرورة التزام الجهات المعنية باستكمال النماذج الخاصة بالإقرارات الزكوية وفق الآليات المعتمدة، بما يضمن إنجاز الإجراءات في مواعيدها.

وقال أن الاجتماع حضره مدير عام الواجبات الزكوية، محمد صالح اليوسفي، ونائب مدير عام الخدمة المدنية، عفاف الشرجبي، ونائب مدير عام الواجبات، محسن بن حيمد، ونائب مدير عام الموارد المالية محمود الحميري، ومدراء إدارات الموارد البشرية في الجهات ومدراء الادارات في المكتب

ودعا مسؤولو المكتب الجهات التي تُصدر كشوفاتها إلى الحصول على النماذج المعتمدة للإقرارات الزكوية واستكمالها، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان تطبيق الإجراءات الزكوية بشكل صحيح وفعّال.