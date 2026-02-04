منظمة صحفيات بلا قيود تدعو لفتح تحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات دارفور بحق الأطفال وسرعة إنقاذهم من الاستعباد والابتزاز شراكة يمنية سعودية لتعزيز قدرات كوادر وزارة الأوقاف وتطوير العمل المؤسسي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب يشدد على تنفيذ الإجراءات الزكوية بشكل فعال صوت الميدان يرتفع من مأرب.. القوى الوطنية تدعو لتوحيد القرار السياسي والعسكري وإنهاء التمرد الحوثي لقاء أممي يمني لبحث التحديات الأمنية في المحافظات المحررة ووزير الداخلية يضع الحوثيين في مرمى الاتهام النقطة التي أحدثت اضطراباً في الأسواق العالمية: الذهب يتجاوز 5000 دولار ويتجه نحو 6000 رغم التقلبات تحفظات قوية من برشلونة بشأن شراء المهاجم الإنجليزي ماركوس مقابل 30 مليون يورو عقب موسم شهد بعض التعثرات .. نجم آرسنال يضع حداً لشائعات ريال مدريد: قرار حكومي حازم: منع صناعة وتداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في عدن ومنح التجار ثلاثة أشهر لتصريف المخزون الأمم المتحدة تعلن استئناف رحلاتها إلى صنعاء بعد موافقة الحوثيين
قال مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب إن اجتماعًا رسميًا عُقد لمراجعة الترتيبات التنفيذية الخاصة بالإجراءات الزكوية للعام 2026، مؤكدًا تكليف إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ الإقرارات والمتطلبات ذات الصلة.
وأوضح المكتب أن الاجتماع ناقش الكتاب الدوري للزكاة للعام 2026، وشدد على ضرورة التزام الجهات المعنية باستكمال النماذج الخاصة بالإقرارات الزكوية وفق الآليات المعتمدة، بما يضمن إنجاز الإجراءات في مواعيدها.
وقال أن الاجتماع حضره مدير عام الواجبات الزكوية، محمد صالح اليوسفي، ونائب مدير عام الخدمة المدنية، عفاف الشرجبي، ونائب مدير عام الواجبات، محسن بن حيمد، ونائب مدير عام الموارد المالية محمود الحميري، ومدراء إدارات الموارد البشرية في الجهات ومدراء الادارات في المكتب
ودعا مسؤولو المكتب الجهات التي تُصدر كشوفاتها إلى الحصول على النماذج المعتمدة للإقرارات الزكوية واستكمالها، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان تطبيق الإجراءات الزكوية بشكل صحيح وفعّال.