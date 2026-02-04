لقاء أممي يمني لبحث التحديات الأمنية في المحافظات المحررة ووزير الداخلية يضع الحوثيين في مرمى الاتهام

الأربعاء 04 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال المستشار العسكري الأقدم للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أنتوني هايورد، إن المجتمع الدولي يتطلع إلى استقرار الأوضاع الأمنية في اليمن وتعزيز جهود الأمن وبناء السلام، وذلك خلال لقائه، اليوم، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللواء الركن إبراهيم حيدان.

وجرى اللقاء بحضور وفد من مكتب المبعوث الأممي، حيث ناقش الجانبان مستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تواجه المؤسسات الأمنية في البلاد.

من جانبه، استعرض وزير الداخلية جهود الوزارة في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، والدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب مساعي تعزيز الأمن البحري في ظل التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.

وأشار حيدان إلى أن الدعم والمساندة من الأشقاء والأصدقاء أسهما في تجاوز عدد من الصعوبات التي واجهت العمل الأمني، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية توحيد الجهود لمواجهة ما وصفه بالمشكلة الحقيقية التي تهدد الأمن والاستقرار، والمتمثلة في مليشيات الحوثي الإرهابية.