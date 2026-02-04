صوت الميدان يرتفع من مأرب.. القوى الوطنية تدعو لتوحيد القرار السياسي والعسكري وإنهاء التمرد الحوثي لقاء أممي يمني لبحث التحديات الأمنية في المحافظات المحررة ووزير الداخلية يضع الحوثيين في مرمى الاتهام النقطة التي أحدثت اضطراباً في الأسواق العالمية: الذهب يتجاوز 5000 دولار ويتجه نحو 6000 رغم التقلبات تحفظات قوية من برشلونة بشأن شراء المهاجم الإنجليزي ماركوس مقابل 30 مليون يورو عقب موسم شهد بعض التعثرات .. نجم آرسنال يضع حداً لشائعات ريال مدريد: قرار حكومي حازم: منع صناعة وتداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في عدن ومنح التجار ثلاثة أشهر لتصريف المخزون الأمم المتحدة تعلن استئناف رحلاتها إلى صنعاء بعد موافقة الحوثيين الهيئة الوطنية تدعو الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى تحرك عاجل لإنقاذ 32 مختطفا محكوم عليهم بالإعدام في سجون المليشيا من هو سيف الإسلام القذافي؟ من السجون إلى الأضواء ثم الإغتيال الفريق الصبيحي للسفير الروسي: السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الإنقلاب واستعادة مؤسسات الدولة
قال المستشار العسكري الأقدم للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أنتوني هايورد، إن المجتمع الدولي يتطلع إلى استقرار الأوضاع الأمنية في اليمن وتعزيز جهود الأمن وبناء السلام، وذلك خلال لقائه، اليوم، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللواء الركن إبراهيم حيدان.
وجرى اللقاء بحضور وفد من مكتب المبعوث الأممي، حيث ناقش الجانبان مستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تواجه المؤسسات الأمنية في البلاد.
من جانبه، استعرض وزير الداخلية جهود الوزارة في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، والدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب مساعي تعزيز الأمن البحري في ظل التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.
وأشار حيدان إلى أن الدعم والمساندة من الأشقاء والأصدقاء أسهما في تجاوز عدد من الصعوبات التي واجهت العمل الأمني، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية توحيد الجهود لمواجهة ما وصفه بالمشكلة الحقيقية التي تهدد الأمن والاستقرار، والمتمثلة في مليشيات الحوثي الإرهابية.