وحدة قرار سعودي تركي بخصوص اليمن: دعم الشرعية ووحدة البلاد ورفض مشاريع التقسيم ودعم مؤتمر الرياض

أكدت المملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، دعمهما للشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وشدد الجانبان في بيان مشترك نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، في ختام زيارة الرئيس التركي للمملكة العربية السعودية، أهمية الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وضرورة مواجهة أي محاولات تهدف إلى تقسيم اليمن أو دعم كيانات داخلية فيه لزعزعة أمنه واستقراره.
وعبر الجانب التركي عن تأييده للدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في اليمن ومساعيها الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية، بما في ذلك الاستجابة لطلب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستضافة مؤتمر شامل في الرياض لجميع مكونات الجنوب، بهدف حل الأزمة وتعزيز التوافق الوطني في اليمن.