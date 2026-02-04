تحفظات قوية من برشلونة بشأن شراء المهاجم الإنجليزي ماركوس مقابل 30 مليون يورو

الأربعاء 04 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أبدى نادي برشلونة تحفظات قوية بشأن تفعيل خيار شراء عقد المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، المعار حالياً من مانشستر يونايتد، حيث يرفض النادي الكتالوني دفع مبلغ الـ30 مليون يورو المطلوب لضمه بشكل نهائي نهاية الموسم.

وفقاً لتقارير صحيفة "Carrusel Deportivo" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لا تمانع في بقاء اللاعب، لكنها غير مستعدة لدفع المبلغ المحدد لمانشستر يونايتد للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي بشكل دائم. هذا التردد قد يفتح الباب أمام عودة راشفورد إلى "أولد ترافورد"، خاصة مع رغبة المدرب مايكل كاريك في الاعتماد عليه الموسم المقبل.

انضم راشفورد إلى صفوف البارسا الصيف الماضي على سبيل الإعارة، مع تضمين بند يمنح النادي حق الشراء النهائي. ورغم البداية الجيدة التي قدمها اللاعب، إلا أن مشاركاته تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد تعافي رافينها وعودته للملعب، مما يزيد من احتمالية عودته إلى الشياطين الحمر.

تتداول الأنباء أيضاً أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قد وضع شرطاً لإنهاء الصفقة، وهو الحصول على زيادة كبيرة في راتبه السنوي لتجاوز ما يتقاضاه كيليان مبابي، وهو ما قد يزيد من تعقيد المفاوضات بين الأندية.