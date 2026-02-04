صوت الميدان يرتفع من مأرب.. القوى الوطنية تدعو لتوحيد القرار السياسي والعسكري وإنهاء التمرد الحوثي لقاء أممي يمني لبحث التحديات الأمنية في المحافظات المحررة ووزير الداخلية يضع الحوثيين في مرمى الاتهام النقطة التي أحدثت اضطراباً في الأسواق العالمية: الذهب يتجاوز 5000 دولار ويتجه نحو 6000 رغم التقلبات تحفظات قوية من برشلونة بشأن شراء المهاجم الإنجليزي ماركوس مقابل 30 مليون يورو عقب موسم شهد بعض التعثرات .. نجم آرسنال يضع حداً لشائعات ريال مدريد: قرار حكومي حازم: منع صناعة وتداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في عدن ومنح التجار ثلاثة أشهر لتصريف المخزون الأمم المتحدة تعلن استئناف رحلاتها إلى صنعاء بعد موافقة الحوثيين الهيئة الوطنية تدعو الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى تحرك عاجل لإنقاذ 32 مختطفا محكوم عليهم بالإعدام في سجون المليشيا من هو سيف الإسلام القذافي؟ من السجون إلى الأضواء ثم الإغتيال الفريق الصبيحي للسفير الروسي: السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الإنقلاب واستعادة مؤسسات الدولة
أبدى نادي برشلونة تحفظات قوية بشأن تفعيل خيار شراء عقد المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، المعار حالياً من مانشستر يونايتد، حيث يرفض النادي الكتالوني دفع مبلغ الـ30 مليون يورو المطلوب لضمه بشكل نهائي نهاية الموسم.
وفقاً لتقارير صحيفة "Carrusel Deportivo" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لا تمانع في بقاء اللاعب، لكنها غير مستعدة لدفع المبلغ المحدد لمانشستر يونايتد للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي بشكل دائم. هذا التردد قد يفتح الباب أمام عودة راشفورد إلى "أولد ترافورد"، خاصة مع رغبة المدرب مايكل كاريك في الاعتماد عليه الموسم المقبل.
انضم راشفورد إلى صفوف البارسا الصيف الماضي على سبيل الإعارة، مع تضمين بند يمنح النادي حق الشراء النهائي. ورغم البداية الجيدة التي قدمها اللاعب، إلا أن مشاركاته تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد تعافي رافينها وعودته للملعب، مما يزيد من احتمالية عودته إلى الشياطين الحمر.
تتداول الأنباء أيضاً أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قد وضع شرطاً لإنهاء الصفقة، وهو الحصول على زيادة كبيرة في راتبه السنوي لتجاوز ما يتقاضاه كيليان مبابي، وهو ما قد يزيد من تعقيد المفاوضات بين الأندية.