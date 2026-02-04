عقب موسم شهد بعض التعثرات .. نجم آرسنال يضع حداً لشائعات ريال مدريد:

الأربعاء 04 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 186

أخيراً، كسر نجم نادي آرسنال، مارتن زوبيميندي، صمته بشأن الأحاديث التي ربطته بقوة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن النادي الملكي لا يحتاج إلى خدماته في الوقت الراهن. تأتي هذه التصريحات في ظل تطلعات ريال مدريد لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد عقب موسم شهد بعض التعثرات على مختلف الجبهات.

يُعد زوبيميندي، الذي ارتبط اسمه بقوة بالعملاق الإسباني لاسيما بعد محاولة النادي ضمه في الموسم الماضي قبل أن يستقر به المطاف في آرسنال مقابل 60 مليون يورو، أحد الأسماء المتداولة لتعزيز خط الوسط المدريدي. ومع ذلك، جاء رد اللاعب حاسماً ومباشراً في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، حيث قال: "لا أعتقد ذلك، ريال مدريد يملك من اللاعبين ما يكفي لتحقيق النجاح، لذا لا، على الإطلاق، هم ليسوا بحاجة إليّ".

لم يقتصر حديث زوبيميندي على مستقبله الكروي، بل امتد ليشمل زميله في آرسنال، ميكيل ميرينو، الذي تعرض لإصابة مؤثرة. وعبر زوبيميندي عن تعاطفه العميق قائلاً: "إنه يتألم، إنه شخص محترف للغاية، يهتم بنفسه، ويفكر دائمًا في مصلحة النادي، أعلم أنه الأكثر تضررًا، لكن الضرر الذي ألحقته إصابته بالنادي كبير".

مضيفاً تفاصيل حول حالة ميرينو، أوضح زوبيميندي: "يبدو أنه بخير، لكن عندما يعود الجميع إلى ديارهم، أتفهم أن الأمر أصعب مما يبدو. أعلم أنه سيبذل قصارى جهده للانضمام إلى المنتخب الوطني في كأس العالم، وإذا لم يفعل، فسيكون ذلك مؤسفًا حقًا، سنرى ما سيحدث".

وفي ختام حديثه، تطرق النجم الإسباني إلى المنافسة الأوروبية، مشيراً إلى أن التأهل لدور الـ16 هو إنجاز رائع، لكن التحدي الأكبر يكمن في حصد اللقب. وشدد على ضرورة عدم الاستهانة بالفرق الإسبانية، مذكراً بأداء برشلونة في نصف نهائي العام الماضي، وقوة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مؤكداً أن دوري أبطال أوروبا يحمل دائماً المفاجآت.