عقب موسم شهد بعض التعثرات .. نجم آرسنال يضع حداً لشائعات ريال مدريد: قرار حكومي حازم: منع صناعة وتداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في عدن ومنح التجار ثلاثة أشهر لتصريف المخزون الأمم المتحدة تعلن استئناف رحلاتها إلى صنعاء بعد موافقة الحوثيين الهيئة الوطنية تدعو الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى تحرك عاجل لإنقاذ 32 مختطفا محكوم عليهم بالإعدام في سجون المليشيا من هو سيف الإسلام القذافي؟ من السجون إلى الأضواء ثم الإغتيال الفريق الصبيحي للسفير الروسي: السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الإنقلاب واستعادة مؤسسات الدولة أول مواجهة عسكرية مباشرة بين أمريكا وإيران أمين عام الجامعة العربية ''أبو الغيط'' يوضح بعد ورود اسمه في وثائق إبستين جولة مفاوضات جديدة مع الحوثيين في الأردن بشأن الأسرى والمعتقلين بيان سعودي تركي يؤكد على وحدة اليمن ومواجهة أي محاولات لتقسيمه أو دعم كيانات داخلية لزعزعة أمنه واستقراره
أصدر مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن تعميما حازما يقضي بمنع صناعة وتداول واستعمال وتسويق واستيراد الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن المصنوعة من مادة "البولي إيتلين" ذات الكثافة المنخفضة (LDPE) وغير القابلة للتحلل.
وجاء هذا القرار بتوجيهات مباشرة من وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، حيث منح المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة، وسيم محمد عبدالله، كافة مدراء المصانع والمستوردين والوكلاء وتجار الجملة والتجزئة فترة سماح أقصاها ثلاثة أشهر لتصريف مخزونهم الحالي من المنتجات البلاستيكية المخالفة للمواصفات، مع منحهم مهلة ستة أشهر لتغيير أنشطتهم التجارية بما يتواكب مع التوجهات الجديدة لحماية البيئة.
وشدد التعميم على أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة حكومية لمنع استيراد المواد الكيميائية الخاصة بصناعة البلاستيك الملوث للبيئة، مؤكداً أن السلطات ستشرع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين فور انتهاء المهلة المحددة، وذلك لضمان الانتقال الكامل نحو بدائل صديقة للبيئة تعزز من المظهر الحضاري للعاصمة وتحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالنفايات البلاستيكية.