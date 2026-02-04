قرار حكومي حازم: منع صناعة وتداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في عدن  ومنح التجار ثلاثة أشهر لتصريف المخزون

الأربعاء 04 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أصدر مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن تعميما حازما يقضي بمنع صناعة وتداول واستعمال وتسويق واستيراد الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن المصنوعة من مادة "البولي إيتلين" ذات الكثافة المنخفضة (LDPE) وغير القابلة للتحلل.

وجاء هذا القرار بتوجيهات مباشرة من وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، حيث منح المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة، وسيم محمد عبدالله، كافة مدراء المصانع والمستوردين والوكلاء وتجار الجملة والتجزئة فترة سماح أقصاها ثلاثة أشهر لتصريف مخزونهم الحالي من المنتجات البلاستيكية المخالفة للمواصفات، مع منحهم مهلة ستة أشهر لتغيير أنشطتهم التجارية بما يتواكب مع التوجهات الجديدة لحماية البيئة.

وشدد التعميم على أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة حكومية لمنع استيراد المواد الكيميائية الخاصة بصناعة البلاستيك الملوث للبيئة، مؤكداً أن السلطات ستشرع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين فور انتهاء المهلة المحددة، وذلك لضمان الانتقال الكامل نحو بدائل صديقة للبيئة تعزز من المظهر الحضاري للعاصمة وتحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالنفايات البلاستيكية.