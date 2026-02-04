عقب موسم شهد بعض التعثرات .. نجم آرسنال يضع حداً لشائعات ريال مدريد: قرار حكومي حازم: منع صناعة وتداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في عدن ومنح التجار ثلاثة أشهر لتصريف المخزون الأمم المتحدة تعلن استئناف رحلاتها إلى صنعاء بعد موافقة الحوثيين الهيئة الوطنية تدعو الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى تحرك عاجل لإنقاذ 32 مختطفا محكوم عليهم بالإعدام في سجون المليشيا من هو سيف الإسلام القذافي؟ من السجون إلى الأضواء ثم الإغتيال الفريق الصبيحي للسفير الروسي: السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الإنقلاب واستعادة مؤسسات الدولة أول مواجهة عسكرية مباشرة بين أمريكا وإيران أمين عام الجامعة العربية ''أبو الغيط'' يوضح بعد ورود اسمه في وثائق إبستين جولة مفاوضات جديدة مع الحوثيين في الأردن بشأن الأسرى والمعتقلين بيان سعودي تركي يؤكد على وحدة اليمن ومواجهة أي محاولات لتقسيمه أو دعم كيانات داخلية لزعزعة أمنه واستقراره
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، موافقة الحوثيين، على تسيير رحلات خدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة (UNHAS) عبر مطار صنعاء، خلال شهر شباط/فبراير الجاري، بعد منع سابق.
وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، إلى أن هذه الخطوة ستتيح لموظفي المنظمات غير الحكومية الدخول إلى صنعاء ومغادرتها.
وقال أيضًا إن ذلك أمر ضروري لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى الملايين من المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.