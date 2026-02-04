الأمم المتحدة تعلن استئناف رحلاتها إلى صنعاء بعد موافقة الحوثيين

الأربعاء 04 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- صنعاء

عدد القراءات 235

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، موافقة الحوثيين، على تسيير رحلات خدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة (UNHAS) عبر مطار صنعاء، خلال شهر شباط/فبراير الجاري، بعد منع سابق.

وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، إلى أن هذه الخطوة ستتيح لموظفي المنظمات غير الحكومية الدخول إلى صنعاء ومغادرتها.

وقال أيضًا إن ذلك أمر ضروري لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى الملايين من المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.