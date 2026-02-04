الفريق الصبيحي للسفير الروسي: السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الإنقلاب واستعادة مؤسسات الدولة أول مواجهة عسكرية مباشرة بين أمريكا وإيران أمين عام الجامعة العربية ''أبو الغيط'' يوضح بعد ورود اسمه في وثائق إبستين جولة مفاوضات جديدة مع الحوثيين في الأردن بشأن الأسرى والمعتقلين بيان سعودي تركي يؤكد على وحدة اليمن ومواجهة أي محاولات لتقسيمه أو دعم كيانات داخلية لزعزعة أمنه واستقراره لغز اغتيال سيف الإسلام القذافي يهزّ ليبيا.. اتصال الساعة الرابعة ورسالة أخيرة تفتحان أبواب الشك اختبار عضلة القلب في المنزل- فحص يطمئنك في 5 ثوان صدمة مدوية تهز ليبيا.. إعلان مفاجئ عن وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة يشعل عاصفة من الجدل والاتهامات أعراض القولون العصبي- 3 علامات تظهر بعد الأكل تصعيد نادر: رونالدو يرفض اللعب ويضع النصر أمام اختبار صعب .. رونالدو يلوّح بالرحيل بعد خلافات مالية
أكد الفريق الركن محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة في اليمن، أن الدولة، ترحب بكل المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل، مشددًا على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
جاء ذلك في لقائه اليوم الأربعاء، سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، يفغيني كودروف، لبحث العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك تجاه مستجدات الأوضاع المحلية والاقليمية.
وأشار الصبيحي إلى أن المليشيات الحوثية أثبتت من خلال ممارساتها أنها ليست مشروع سلام، بل مصدر تهديد دائم للأمن والاستقرار المحلي والإقليمي.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وآفاق تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى البناء على النتائج الإيجابية والمثمرة للزيارة الرئاسية الأخيرة إلى موسكو، وبرامج العمل المشتركة على كافة المستويات.
وأشاد الفريق الصبيحي، بالمواقف الروسية الداعمة للشرعية الدستورية واستقرار اليمن، وسلامة أراضيه، وحرصها المستمر على الدفع نحو تسوية سياسية عادلة تنهي معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
واستعرض عضو مجلس القيادة، مع السفير الروسي مستجدات الأوضاع المحلية، بما في ذلك الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وثمن في هذا السياق الدور الأخوي للمملكة وجهودها الصادقة في دعم اليمن سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، ومساعيها المتواصلة لتقريب وجهات النظر ورعاية مسارات السلام والاستقرار.