أول مواجهة عسكرية مباشرة بين أمريكا وإيران

‏أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن قواتها أسقطت طائرة مسيّرة إيرانية من طراز شاهد-139 بعدما اقتربت بشكل عدائي من حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية.

‏حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن (CVN 72) كانت تعبر بحر العرب على بُعد يقارب 500 ميل من الساحل الجنوبي لإيران، عندما قامت المسيّرة بمناورات باتجاه الحاملة.

‏واستمرت الطائرة الإيرانية في التحليق نحو السفينة رغم الإجراءات الهادفة إلى خفض التصعيد التي اتخذتها القوات الأمريكية العاملة في المياه الدولية.

‏بعد ذلك قامت مقاتلة F-35C تابعة لحاملة أبراهام لينكولن بإسقاط الطائرة المسيّرة الإيرانية.

‏وبحسب البيان وفي حادث منفصل بعد ساعات، وفي مضيق هرمز، اقترب زورقان تابعان للحرس الثوري وطائرة إيرانية مسيّرة من طراز مهاجر من ناقلة النفط إم/في ستينا إمبيراتيف الأمريكية بسرعات عالية، وهددوا بالصعود على متنها والاستيلاء عليها.

‏وكانت المدمرة الأمريكية المزوّدة بصواريخ موجهة يو إس إس مكفول (DDG 74) تعمل في المنطقة، وسارعت على الفور إلى موقع الحادث لمرافقة ناقلة النفط ستينا إمبيراتيف، بدعم جوي دفاعي من القوات الجوية الأمريكية. وتواصل الناقلة التي ترفع العلم الأمريكي إبحارها بأمان.

‏القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن استمرار المضايقات والتهديدات الإيرانية في المياه والأجواء الدولية لن يُتسامح معه. مضيفة: ''كما أن العدوان غير المبرر من جانب إيران بالقرب من القوات الأمريكية، والشركاء الإقليميين، والسفن التجارية، يزيد من مخاطر الاصطدام، وسوء التقدير، وزعزعة الاستقرار الإقليمي''.

إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحرس الثوري الإيراني قام بمضايقة سفينة تجارية أمريكية بمضيق هرمز واقترب منها زورقان ومسيّرة وتم التهديد بالاستيلاء عليها.

واضافت: ''لن نسمح باستمرار المضايقات الإيرانية التي تهدد الملاحة الدولية وتزيد مخاطر التصعيد في المنطقة''.