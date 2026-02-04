آخر الاخبار

أمين عام الجامعة العربية ''أبو الغيط'' يوضح بعد ورود اسمه في وثائق إبستين جولة مفاوضات جديدة مع الحوثيين في الأردن بشأن الأسرى والمعتقلين بيان سعودي تركي يؤكد على وحدة اليمن ومواجهة أي محاولات لتقسيمه أو دعم كيانات داخلية لزعزعة أمنه واستقراره لغز اغتيال سيف الإسلام القذافي يهزّ ليبيا.. اتصال الساعة الرابعة ورسالة أخيرة تفتحان أبواب الشك اختبار عضلة القلب في المنزل- فحص يطمئنك في 5 ثوان صدمة مدوية تهز ليبيا.. إعلان مفاجئ عن وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة يشعل عاصفة من الجدل والاتهامات أعراض القولون العصبي- 3 علامات تظهر بعد الأكل تصعيد نادر: رونالدو يرفض اللعب ويضع النصر أمام اختبار صعب .. رونالدو يلوّح بالرحيل بعد خلافات مالية أردوغان: العلاقات التركية السعودية ركيزة للاستقرار… والوساطة ممكنة بين إيران وأميركا ولي عهد السعودية يستقبل رئيس تركيا... تفاصيل

جولة مفاوضات جديدة مع الحوثيين في الأردن بشأن الأسرى والمعتقلين

الأربعاء 04 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 182

أعلن متحدث وفد الحكومة اليمنية المفاوض الخاص بالمعتقلين والأسرى، ماجد فضائل، إن الوفد سيتوجه غدا الخميس الى الأردن لعقد جولة مفاوضات مباشرة مع الحوثيين لاستكمال تبادل الكشوفات والاتفاق على الاسماء وتنفيذ ما تم التوافق عليه في جولة مفاوضات (مسقط2).

وأكد الوفد المفاوض أنه يعمل بروح المسؤولية والحرص الوطني لإخراج كافة المحتجزين دون تمييز.

وتمنى الوفد الحكومي أن يتعامل الطرف الآخر بذات الجدية وألا توضع أي عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق ليتم التبادل و يكون العيد عيدين وتعود البسمة إلى مئات الأسر بعودة أبنائها سالمين.

وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، قال قبل أيام إن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي كان من المقرر انطلاقها في 27 يناير الماضي، تعذرت، زاعمًا أن السبب يعود إلى عدم حسم كشوفات الأسماء النهائية حتى الآن. وأن الأمر "يحتاج إلى وقت أطول للانتهاء منه"، حد قوله.

إقراء أيضاً
بيان سعودي تركي يؤكد على وحدة اليمن ومواجهة أي محاولات لتقسيمه أو دعم كيانات داخل
مأرب ترفع جاهزية كوادرها الأمنية بمواجهة التهديدات الرقمية.. دورة تدريبية في الأم
أمام أعين أطفالها.. اعتقال الأكاديمية أشواق الشميري وإخفاؤها قسرًا في صنعاء
جحيم السجون السرية جنوب اليمن: شبكة قمع ممنهجة تكشف الوجه المظلم للإمارات والمجل
أجهزة الأمن تفشل مخططا حوثيا لاغتيال قيادات سعودية في مقدمتهم المستشار السعودي ال
هاشم الأحمر وزيراً للدفاع.. تسريبات تكشف أسماء وزراء الحكومة اليمنية الجديدة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول