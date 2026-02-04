جولة مفاوضات جديدة مع الحوثيين في الأردن بشأن الأسرى والمعتقلين

الأربعاء 04 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

أعلن متحدث وفد الحكومة اليمنية المفاوض الخاص بالمعتقلين والأسرى، ماجد فضائل، إن الوفد سيتوجه غدا الخميس الى الأردن لعقد جولة مفاوضات مباشرة مع الحوثيين لاستكمال تبادل الكشوفات والاتفاق على الاسماء وتنفيذ ما تم التوافق عليه في جولة مفاوضات (مسقط2).

وأكد الوفد المفاوض أنه يعمل بروح المسؤولية والحرص الوطني لإخراج كافة المحتجزين دون تمييز.

وتمنى الوفد الحكومي أن يتعامل الطرف الآخر بذات الجدية وألا توضع أي عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق ليتم التبادل و يكون العيد عيدين وتعود البسمة إلى مئات الأسر بعودة أبنائها سالمين.

وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، قال قبل أيام إن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي كان من المقرر انطلاقها في 27 يناير الماضي، تعذرت، زاعمًا أن السبب يعود إلى عدم حسم كشوفات الأسماء النهائية حتى الآن. وأن الأمر "يحتاج إلى وقت أطول للانتهاء منه"، حد قوله.