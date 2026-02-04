اختبار عضلة القلب في المنزل- فحص يطمئنك في 5 ثوان صدمة مدوية تهز ليبيا.. إعلان مفاجئ عن وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة يشعل عاصفة من الجدل والاتهامات أعراض القولون العصبي- 3 علامات تظهر بعد الأكل تصعيد نادر: رونالدو يرفض اللعب ويضع النصر أمام اختبار صعب .. رونالدو يلوّح بالرحيل بعد خلافات مالية أردوغان: العلاقات التركية السعودية ركيزة للاستقرار… والوساطة ممكنة بين إيران وأميركا ولي عهد السعودية يستقبل رئيس تركيا... تفاصيل منع تخزين الغاز لأكثر من 48 ساعة: الشركة اليمنية للغاز تتخذ إجراءات صارمة ضد الاحتكار" مأرب ترفع جاهزية كوادرها الأمنية بمواجهة التهديدات الرقمية.. دورة تدريبية في الأمن السيبراني لمنتسبي الشرطة بسبب خطأ فادح.. لماذا فشلت صفقة انتقال النجم المغربي النصيري إلى اتحاد جدة السعودي؟ أمام أعين أطفالها.. اعتقال الأكاديمية أشواق الشميري وإخفاؤها قسرًا في صنعاء
كيف يمكنني اختبار قوة عضلة القلب في المنزل؟
بطريقة بسيطة، يمكنك معرفة ما إذا كان قلبك ضعيفًا أم لا عن طريق اختبار منزلي في 5 ثوان.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، كيفية اختبار عضلة القلب في المنزل، وفقًا لموقع "NDTV".
جمال شعبان يكشف عن اختبار منزلي لفحص القلب للحصول على نتائج دقيقة، يجب إجراء اختبار الساق في ضوء الخطوات التالية:
-الحلوس أو الاستلقاء في وضعٍ مريح.
-رفع إحدى الساقين بحيث تكون أعلى من مستوى القلب.
-البقاء على هذه الوضعية لمدة 5 ثوان.
-خفض الساق مع ملاحظة ماذا سيحدث؟
إذا كنت تعاني من تورم في قدمك أو كاحلك قبل الاختبار، وعاد الانتفاخ بعد خفض ساقك مباشرة، فهذا دليل على احتباس السوائل في الأطراف السفلية بسبب قصور القلب.
ولكن إذا اختفي التورم بعد خفض الساق فورًا، فهذا مؤشر إيجابي على تمتعك بعضلة قلب قوية، ودورة دموية سليمة.
ويرجع سبب احتباس السوائل في الأطراف السفلية عند قصور القلب إلى تجمع الدم في الأوردة الموجودة بالجزء السفلي بالجسم.
ومع زيادة الضغط على الأوردة بسبب الدم المتراكم بداخلها، تتسرب السوائل من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة بها، مما يسبب التورم.
وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، يعتبر تورم الكاحلين والساقين من العلامات التحذيرية على الإصابة بقصور القلب.
والجدير بالذكر أن تورم الكاحلين والقدمين عادةً ما يتحسن في الصباح، لكنه يزداد سوءًا خلال اليوم.
ويصبح تورم الساقين عرضًا مؤكدًا لقصور القلب، إذا كان مصحوبًا ببعض الأعراض، وهي:
-ضيق التنفس، خاصةً عند الاستلقاء.
-التعب.-زيادة سريعة في الوزن.
-سعال مستمر أو صفير الصدر ليلًا.
-الشعور بالانتفاخ أو الشبع بسرعة بعد تناول القليل من الطعام.
ويرجى العلم أن قصور القلب ليس المرض الوحيد الذي يسبب الوذمة الطرفية، بل هناك مشكلات صحية أخرى يكشف عنها تورم الساقين، أبرزها:
-توسع الأوردة.
-مرض الكلى.
-مرض الكبد