أعراض القولون العصبي- 3 علامات تظهر بعد الأكل

ماذا يشعر مريض القولون العصبي بعد الأكل؟ هناك أعراض يعاني منها بعض المرضى عقب تناول الطعام.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض القولون العصبي بعد الأكل، وفقًا لموقع "Times of india" وهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS.
ما هي أعراض القولون العصبي بعد الأكل؟
1- التبرز بعد الأكل إذا كنت تشعر برغبة في التبرز بعد كل وجبة، فهناك احتمال أن تكون مصابًا بمتلازمة القولون العصبي المصحوب بإسهال.
2- الانتفاخ بعد الأكل إذا كنت مصابًا بمتلازمة القولون العصبي، ستعاني من انتفاخ البطن أو الغازات أو تقلصات المعدة بعد تناول الطعام دائمًا.
3- ألم البطن بعد الأكل إذا كنت تشعر بألم في معدتك من حينٍ لآخر، ولاحظت أنه يزداد سوءًا بعد تناول الطعام، فهذا يعني أنك مصاب بالقولون العصبي.
متى تظهر أعراض القولون العصبي بعد الأكل؟تتفاقم أعراض القولون العصبي بعد الأكل، إذا كانت الوجبة تحتوي على الأطعمة شديدة الدسامة، مثل المقليات.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون وجبات المريض خالية تمامًا من الأكلات الحريفة، لأن الأطعمة الحارة تحفز أعراض القولون العصبي بعد الأكل