تصعيد نادر: رونالدو يرفض اللعب ويضع النصر أمام اختبار صعب .. رونالدو يلوّح بالرحيل بعد خلافات مالية

شهد نادي النصر موقفًا غير مسبوق من نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قرر مقاطعة مباراة الفريق الأخيرة. هذه الخطوة المفاجئة أثارت موجة جدل واسعة داخل الأوساط الرياضية، ووضعت "العالمي" أمام تحدٍ مباشر مع أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، وسط تساؤلات كبيرة حول مستقبل اللاعب داخل الفريق وإمكانية إنهاء عقده.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سبب هذا الإضراب يعود جزئيًا إلى خلاف رونالدو مع إدارة صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF)، المشرف على ناديه وعدة فرق منافسة. اللاعب شعر بوجود تفاوت في المعاملة بينه وبين لاعبي الأندية الأخرى، ما دفعه لاتخاذ موقف احتجاجي واضح".

وأضافت: "الغضب تصاعد بعد انتقال كريم بنزيما إلى الهلال قادمًا من الاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوية 2026. رونالدو اعتبر أن الدعم المالي والصفقات الكبرى التي يحصل عليها الهلال تفوق ما يحصل عليه ناديه، ما أثار شعوره بالتمييز وأدى إلى قرار مقاطعته المباراة الأخيرة".

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن القوانين الدولية لكرة القدم تسمح للنادي في هذه الحالات باللجوء إلى فسخ عقد اللاعب طبقًا للمادة 17 من لوائح "فيفا"، مع إمكانية المطالبة بتعويضات مالية عن أي خسائر ناجمة عن تصرف اللاعب.

وتابعت: "عقد رونالدو ممتد مع النصر حتى منتصف 2027. مع اقتراب اللاعب من بلوغ عامه الـ 41، لم تعد حماية العقد الموسعة تنطبق عليه، إذ تسري فقط على السنتين الأوليين من العقد للاعبين فوق 28 عامًا".

يُذكر أن رونالدو انضم للنصر في أواخر عام 2022 وجدد عقده منتصف 2025، وكان واضحًا في تحذيره بعدم المشاركة إذا لم تُلبَّ احتياجاته ومطالباته، وبالفعل، لم يلعب اللاعب مباراة الفريق ضد الرياض، التي انتهت بفوز النصر بهدف نظيف، ما يمثل تصعيدًا نادرًا في مسيرة لاعب اعتاد دائمًا على التواجد في اللحظات الحاسمة.