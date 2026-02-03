ولي عهد السعودية يستقبل رئيس تركيا... تفاصيل

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وعقد معه جلسة مباحثات رسمية.

بحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى استعراض آفاق العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون والفرص الواعدة لتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة والعالم.

وصل أردوغان إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، قبل ساعات، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن.

يرافق الرئيس التركي في زيارته إلى السعودية، وزراء الخارجية، والدفاع، والمالية، والتجارة، والطاقة، والصناعة والتكنولوجيا، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والشباب والرياضة، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

عقب استقباله في المطار، توجه أردوغان والوفد المرافق إلى قصر اليمامة في الرياض، لبدء الاجتماعات.

وتشهد الزيارة أيضاً انعقاد "منتدى الاستثمار السعودي التركي 2026" بحضور مئات الشركات من البلدين.

كانت آخر زيارة للرئيس التركي إلى المملكة في 18 يوليو 2023، حيث استقبله الأمير محمد بن سلمان بقصر السلام في جدة. وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، شملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، والخطة التنفيذية للتعاون بمجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر، وغيرها من الاتفاقيات.

ومن المقرر أن يتوجه أردوغان إلى مصر غداً الأربعاء، عقب إتمام زيارته إلى المملكة.