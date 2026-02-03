آخر الاخبار

أردوغان: العلاقات التركية السعودية ركيزة للاستقرار… والوساطة ممكنة بين إيران وأميركا ولي عهد السعودية يستقبل رئيس تركيا... تفاصيل منع تخزين الغاز لأكثر من 48 ساعة: الشركة اليمنية للغاز تتخذ إجراءات صارمة ضد الاحتكار" مأرب ترفع جاهزية كوادرها الأمنية بمواجهة التهديدات الرقمية.. دورة تدريبية في الأمن السيبراني لمنتسبي الشرطة بسبب خطأ فادح.. لماذا فشلت صفقة انتقال النجم المغربي النصيري إلى اتحاد جدة السعودي؟ أمام أعين أطفالها.. اعتقال الأكاديمية أشواق الشميري وإخفاؤها قسرًا في صنعاء جحيم السجون السرية جنوب اليمن: شبكة قمع ممنهجة تكشف الوجه المظلم للإمارات والمجلس الانتقالي آلاف اليمنيين ضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أجهزة الأمن تفشل مخططا حوثيا لاغتيال قيادات سعودية في مقدمتهم المستشار السعودي اللواء فلاح الشهراني هاشم الأحمر وزيراً للدفاع.. تسريبات تكشف أسماء وزراء الحكومة اليمنية الجديدة مأرب تموّل المحافظات بـ 36 ألف إسطوانة وتقر اجراءات صارمة قبيل شهر رمضان

ولي عهد السعودية يستقبل رئيس تركيا... تفاصيل

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 120

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وعقد معه جلسة مباحثات رسمية.

بحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى استعراض آفاق العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون والفرص الواعدة لتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة والعالم.

وصل أردوغان إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، قبل ساعات، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن.

يرافق الرئيس التركي في زيارته إلى السعودية، وزراء الخارجية، والدفاع، والمالية، والتجارة، والطاقة، والصناعة والتكنولوجيا، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والشباب والرياضة، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

عقب استقباله في المطار، توجه أردوغان والوفد المرافق إلى قصر اليمامة في الرياض، لبدء الاجتماعات.

وتشهد الزيارة أيضاً انعقاد "منتدى الاستثمار السعودي التركي 2026" بحضور مئات الشركات من البلدين.

كانت آخر زيارة للرئيس التركي إلى المملكة في 18 يوليو 2023، حيث استقبله الأمير محمد بن سلمان بقصر السلام في جدة. وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، شملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، والخطة التنفيذية للتعاون بمجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر، وغيرها من الاتفاقيات.

ومن المقرر أن يتوجه أردوغان إلى مصر غداً الأربعاء، عقب إتمام زيارته إلى المملكة.

 
إقراء أيضاً
أردوغان: العلاقات التركية السعودية ركيزة للاستقرار… والوساطة ممكنة بين إيران وأمي
ليل كييف الأسود يعود من جديد.. صواريخ بوتين تمزّق الهدنة وتُشعل الجحيم في قلب ال
بمشاركة عربية وإسلامية.. محادثات نووية بين واشنطن وطهران في إسطنبول
رسمياً... إعادة تشغيل معبر رفح لدخول وخروج سكان غزة
إسرائيل تعلن مقتل قيادي جديد وبارز من حزب الله جنوب لبنان.. تفاصيل
لماذا تضغط إسرائيل لشن هجوم على إيران وتنشر توقعات متضاربة؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول