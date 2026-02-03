الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أقرت الشركة اليمنية للغاز، في اجتماعها الموسع ، للإدارة العامة ومدراء المكاتب ومنشآت الشركة في المحافظات، برئاسة المدير العام التنفيذي المهندس محسن بن وهيط، منع محطات تعبئة الغاز من تخزين مادة الغاز المنزلي لأكثر من 48 ساعة.

وقضت القرارات بتكليف لجان رقابية ميدانية لمتابعة تنفيذ القرار، ومصادرة أي كميات يتم ضبطها مخالفة، إلى جانب اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق المحطات المخالفة، في إطار جهود الشركة لمنع الاحتكار وقطع الطريق أمام افتعال الأزمات وخلق السوق السوداء.

وكرّس الاجتماع، الذي ناقش آليات تعزيز الاستقرار التمويني بمادة الغاز المنزلي في المحافظات، إقرار تشكيل غرفة عمليات في الإدارة العامة وفروع الشركة بالمحافظات، بالشراكة مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، تتولى مهام المتابعة والتنسيق والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، أو محاولات تخزين أو بيع غير قانوني لمادة الغاز المنزلي.

وشدد الاجتماع، على التعامل الحازم مع أي مخالفات، وتطبيق الجزاءات القانونية فور ضبطها دون تسويف أو محاباة، بما يضمن حماية المواطنين من الممارسات غير القانونية، ويكفل حصولهم على مادة الغاز المنزلي بسهولة ويسر وبالسعر الرسمي المقر.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس محسن بن وهيط، على مدراء المكاتب والمنشآت التابعة للشركة، واللجان الرقابية الميدانية، ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ القرارات الإدارية والرقابية، وضمان استقرار السوق بمادة الغاز المنزلي، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يستغله بعض ضعفاء النفوس لافتعال الأزمات وزيادة معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشار بن وهيط إلى حرص الشركة على إيصال الكميات المحددة في جداول الحصص إلى جميع المحافظات المحررة، بما فيها محافظة أرخبيل سقطرى، التي يتم تموينها بشحنات متتابعة من أسطوانات الغاز عبر البحر، لافتًا إلى أن أكثر من 36 ألف أسطوانة ستصل إلى الأرخبيل خلال الساعات القادمة.

وأكد أن الشركة تقوم بنشر الكميات المرسلة لكل محافظة على موقعها الرسمي كل (15) يومًا، تعزيزًا لمبادئ الشفافية، ودعمًا لجهود الرقابة الرسمية والمجتمعية.