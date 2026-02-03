أردوغان: العلاقات التركية السعودية ركيزة للاستقرار… والوساطة ممكنة بين إيران وأميركا ولي عهد السعودية يستقبل رئيس تركيا... تفاصيل منع تخزين الغاز لأكثر من 48 ساعة: الشركة اليمنية للغاز تتخذ إجراءات صارمة ضد الاحتكار" مأرب ترفع جاهزية كوادرها الأمنية بمواجهة التهديدات الرقمية.. دورة تدريبية في الأمن السيبراني لمنتسبي الشرطة بسبب خطأ فادح.. لماذا فشلت صفقة انتقال النجم المغربي النصيري إلى اتحاد جدة السعودي؟ أمام أعين أطفالها.. اعتقال الأكاديمية أشواق الشميري وإخفاؤها قسرًا في صنعاء جحيم السجون السرية جنوب اليمن: شبكة قمع ممنهجة تكشف الوجه المظلم للإمارات والمجلس الانتقالي آلاف اليمنيين ضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أجهزة الأمن تفشل مخططا حوثيا لاغتيال قيادات سعودية في مقدمتهم المستشار السعودي اللواء فلاح الشهراني هاشم الأحمر وزيراً للدفاع.. تسريبات تكشف أسماء وزراء الحكومة اليمنية الجديدة مأرب تموّل المحافظات بـ 36 ألف إسطوانة وتقر اجراءات صارمة قبيل شهر رمضان
في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الأمني ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، دشّن وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن، اللواء ناصر رقيب، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني وتأمين البيانات، تستهدف منتسبي شرطة محافظة مأرب.
وتنفذ الدورة الإدارة العامة للبحوث والتدريب بالشراكة مع الإدارة العامة لشرطة مأرب، وبدعم من السلطة المحلية بالمحافظة، وتستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة 40 منتسبًا من الكوادر الأمنية، ضمن برنامج تدريبي يركز على الجوانب النظرية والتطبيقية المرتبطة بحماية المعلومات والأنظمة الرقمية.
وخلال التدشين، أكد اللواء ناصر رقيب أن الأمن السيبراني أصبح أحد أهم مجالات العمل الأمني في العصر الحديث، في ظل تصاعد التهديدات الرقمية واستهداف البنى المعلوماتية للمؤسسات. وأشار إلى أن تأهيل منتسبي الأجهزة الأمنية في هذا المجال يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على حماية بياناتها ومواجهة محاولات الاختراق، خصوصًا في القطاعات ذات الطابع الأمني والعسكري.
ودعا اللواء رقيب المشاركين إلى الاستفادة من محتوى الدورة ومحاورها العلمية، والعمل على توظيف مخرجات التدريب في الواقع العملي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء المؤسسي، مثمنًا جهود الجهات المنفذة والمنظمة لهذا البرنامج التدريبي.
من جانبه أوضح مدير عام البحوث والتدريب، جمال الجعفري، أن تعزيز الوعي واليقظة السيبرانية يمثلان ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي في ظل التطور العلمي والتقني المتسارع. وأكد أن هذه الدورة تهدف إلى سد الفجوات التقنية، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية في التعامل مع المخاطر الرقمية، وحماية مؤسسات الدولة من الهجمات السيبرانية.
وأشار الجعفري إلى أن البرنامج يركز على الجانب التطبيقي إلى جانب التأهيل المعرفي، بما يسهم في بناء قدرات نوعية ومستدامة لدى المنتسبين، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، ضمن خطة شاملة للارتقاء بالأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.