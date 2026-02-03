بسبب خطأ فادح.. لماذا فشلت صفقة انتقال النجم المغربي النصيري إلى اتحاد جدة السعودي؟ أمام أعين أطفالها.. اعتقال الأكاديمية أشواق الشميري وإخفاؤها قسرًا في صنعاء جحيم السجون السرية جنوب اليمن: شبكة قمع ممنهجة تكشف الوجه المظلم للإمارات والمجلس الانتقالي آلاف اليمنيين ضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أجهزة الأمن تفشل مخططا حوثيا لاغتيال قيادات سعودية في مقدمتهم المستشار السعودي اللواء فلاح الشهراني هاشم الأحمر وزيراً للدفاع.. تسريبات تكشف أسماء وزراء الحكومة اليمنية الجديدة مأرب تموّل المحافظات بـ 36 ألف إسطوانة وتقر اجراءات صارمة قبيل شهر رمضان مأساة في ذمار.. وفاة تربوي بعد 14 يوماً على خروجه من سجون مليشيات الحوثي الحكومة اليمنية تتحدث عن تسهيلات في مجال انتاج وتصدير النفط الفرنسي كريم بنزيما ينتقل إلى الهلال قادمًا من الإتحاد ضربة موجعة لروسيا.. اتفاق أمريكي-هندي يُسقط النفط الروسي ويشعل حرب الطاقة
أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الثلاثاء، فشل إتمام صفقة انتقال المغربي يوسف النصيري إلى اتحاد جدة مقابل انتقال الفرنسي نغولو كانتي إلى الفريق التركي، بسبب أخطاء إدارية من الجانب السعودي.
وأكد النادي في بيان عبر منصة «إكس» أن المفاوضات تمت بنجاح، وأُجريت الفحوصات الطبية، وحصلت الصفقة على جميع الموافقات الرسمية، كما رُفعت وثائق الانتقال بشكل صحيح وفي الوقت المحدد عبر نظام الانتقالات الدولية (TMS).
وأوضح فنربخشة أن الصفقة انهارت قبيل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في السعودية نتيجة إدخال اتحاد جدة بيانات خاطئة في نظام مطابقة الانتقالات، ما حال دون إتمام الإجراءات. وأضاف أن النادي تواصل مع الفيفا وطلب تمديد المهلة، إلا أن النادي المقابل لم يستكمل الإجراءات دون مبرر.
وأعرب فنربخشة عن أسفه لفشل الصفقة، مؤكدا مواصلة العمل على تدعيم الفريق وفق أهدافه الرياضية.