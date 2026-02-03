بسبب خطأ فادح.. لماذا فشلت صفقة انتقال النجم المغربي النصيري إلى اتحاد جدة السعودي؟

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 154

أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الثلاثاء، فشل إتمام صفقة انتقال المغربي يوسف النصيري إلى اتحاد جدة مقابل انتقال الفرنسي نغولو كانتي إلى الفريق التركي، بسبب أخطاء إدارية من الجانب السعودي.

وأكد النادي في بيان عبر منصة «إكس» أن المفاوضات تمت بنجاح، وأُجريت الفحوصات الطبية، وحصلت الصفقة على جميع الموافقات الرسمية، كما رُفعت وثائق الانتقال بشكل صحيح وفي الوقت المحدد عبر نظام الانتقالات الدولية (TMS).

وأوضح فنربخشة أن الصفقة انهارت قبيل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في السعودية نتيجة إدخال اتحاد جدة بيانات خاطئة في نظام مطابقة الانتقالات، ما حال دون إتمام الإجراءات. وأضاف أن النادي تواصل مع الفيفا وطلب تمديد المهلة، إلا أن النادي المقابل لم يستكمل الإجراءات دون مبرر.

وأعرب فنربخشة عن أسفه لفشل الصفقة، مؤكدا مواصلة العمل على تدعيم الفريق وفق أهدافه الرياضية.