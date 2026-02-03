بسبب خطأ فادح.. لماذا فشلت صفقة انتقال النجم المغربي النصيري إلى اتحاد جدة السعودي؟ أمام أعين أطفالها.. اعتقال الأكاديمية أشواق الشميري وإخفاؤها قسرًا في صنعاء جحيم السجون السرية جنوب اليمن: شبكة قمع ممنهجة تكشف الوجه المظلم للإمارات والمجلس الانتقالي آلاف اليمنيين ضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أجهزة الأمن تفشل مخططا حوثيا لاغتيال قيادات سعودية في مقدمتهم المستشار السعودي اللواء فلاح الشهراني هاشم الأحمر وزيراً للدفاع.. تسريبات تكشف أسماء وزراء الحكومة اليمنية الجديدة مأرب تموّل المحافظات بـ 36 ألف إسطوانة وتقر اجراءات صارمة قبيل شهر رمضان مأساة في ذمار.. وفاة تربوي بعد 14 يوماً على خروجه من سجون مليشيات الحوثي الحكومة اليمنية تتحدث عن تسهيلات في مجال انتاج وتصدير النفط الفرنسي كريم بنزيما ينتقل إلى الهلال قادمًا من الإتحاد ضربة موجعة لروسيا.. اتفاق أمريكي-هندي يُسقط النفط الروسي ويشعل حرب الطاقة
قالت مصادر حقوقية وأمنية يمنية إن جماعة الحوثي الارهابية تواصل احتجاز الأكاديمية والناشطة الحقوقية أشواق سليمان الشميري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عقب اقتحام مسلحين منزلها في حي مذبح شمال العاصمة صنعاء.
وأضافت المصادر لموقع مأرب برس "أن قوة حوثية استخدمت ثلاثة أطقم عسكرية ومدرعة، واقتحمت المنزل برفقة عناصر نسائية يُعرفن باسم “الزينبيات”، قبل أن تقتاد الشميري من بين أطفالها إلى جهة غير معلومة، دون إبراز مذكرة توقيف أو توجيه تهم رسمية.
وأوضحت المصادر أن الشميري محتجزة منذ نحو ثلاثة أشهر في أماكن احتجاز تابعة للجماعة، في إطار ما وصفته بـ“الإخفاء القسري”، مشيرة إلى أن أسرتها لم تتمكن حتى الآن من معرفة مكان احتجازها أو الأسس القانونية للإجراء المتخذ بحقها.
وبحسب المقربين منها، كانت الشميري قد أنهت العام الماضي مناقشة رسالة الماجستير بتقدير امتياز، وكانت تستعد لبدء دراسة الدكتوراه لاستكمال مسيرتها الأكاديمية. وقالت المصادر إن آخر نشاط علني لها كان منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي عبّرت فيه عن فخرها بثورة 26 سبتمبر ودور والدها فيها.
وتأتي حادثة الشميري، وفق منظمات حقوقية محلية، ضمن سلسلة اعتقالات طالت أكاديميين وناشطين مدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنها، وضمان سلامتها، واحترام الإجراءات القانونية وحقوق الإنسان.