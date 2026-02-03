أمام أعين أطفالها.. اعتقال الأكاديمية أشواق الشميري وإخفاؤها قسرًا في صنعاء

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 260

قالت مصادر حقوقية وأمنية يمنية إن جماعة الحوثي الارهابية تواصل احتجاز الأكاديمية والناشطة الحقوقية أشواق سليمان الشميري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عقب اقتحام مسلحين منزلها في حي مذبح شمال العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر لموقع مأرب برس "أن قوة حوثية استخدمت ثلاثة أطقم عسكرية ومدرعة، واقتحمت المنزل برفقة عناصر نسائية يُعرفن باسم “الزينبيات”، قبل أن تقتاد الشميري من بين أطفالها إلى جهة غير معلومة، دون إبراز مذكرة توقيف أو توجيه تهم رسمية.

وأوضحت المصادر أن الشميري محتجزة منذ نحو ثلاثة أشهر في أماكن احتجاز تابعة للجماعة، في إطار ما وصفته بـ“الإخفاء القسري”، مشيرة إلى أن أسرتها لم تتمكن حتى الآن من معرفة مكان احتجازها أو الأسس القانونية للإجراء المتخذ بحقها.

وبحسب المقربين منها، كانت الشميري قد أنهت العام الماضي مناقشة رسالة الماجستير بتقدير امتياز، وكانت تستعد لبدء دراسة الدكتوراه لاستكمال مسيرتها الأكاديمية. وقالت المصادر إن آخر نشاط علني لها كان منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي عبّرت فيه عن فخرها بثورة 26 سبتمبر ودور والدها فيها.

وتأتي حادثة الشميري، وفق منظمات حقوقية محلية، ضمن سلسلة اعتقالات طالت أكاديميين وناشطين مدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنها، وضمان سلامتها، واحترام الإجراءات القانونية وحقوق الإنسان.